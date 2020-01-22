 ВЭБ через суд пытается заблокировать продажу "Проминвестбанка"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно определению суда, опубликованному в Едином государственном реестре судебных решений 21 января, в соответствующем иске ВЭБ также просит обязать ответчика воздержаться от реализации арестованного имущества, в частности, от продажи 97,7726% акций ПИБа.

Подготовительное судебное заседание назначено на 13:30 6 февраля 2020 года, говорится в определении суда.

Как сообщалось, аукцион по продаже 99,7726% акций Проминвестбанка состоится 11 февраля на фондовой бирже ПФТС. Стартовая цена лота - 266,049 млн грн, что вдвое меньше по сравнению со стартовой ценой на первом аукционе.

ООО "Херсон Тревел", ООО "УМБ Финанс", АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Нера", ООО "ФК "Фортифай", ООО "ФК "Финмарк", ООО "ФК "Первый финансовый посредник" (все - Киев), и ООО "Премиум Инвест Лтд" (Белгород-Днестровский, Одесская обл.) заявили о намерении приобрести 99,7726% или 5,08 млрд шт. акций ПИБа.

Акции украинских "дочек" российских банков, включая ПИБ, были арестованы в 2018 году по решению украинского суда в связи с заявлением об обеспечении иска ряда связанных с бизнесменом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму.

ГИС арестовала акции Проминвестбанка, после чего на 28 августа 2019 года был назначен аукцион по их продаже (стартовая цена пакета - 532,099 млн грн), однако ПФТС в установленный срок не получила заявок на его покупку.

Кроме того, Верховный суд 6 ноября 2019 года оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 27 августа 2019 года, отклонив кассационные жалобы госкорпорации "ВЭБ.РФ" и Проминвестбанка относительно отмены запрета ГИС на продажу 99,77% акций банка.

Вместе с тем, 28 августа 2019 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы.

В свою очередь Министерство юстиции Украины 21 октября 2019 года подало апелляцию в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма на соответствующее решение, которая должна быть рассмотрена до 2 марта 2020 года, в соответствии с расписанием.

Вместе с тем, Киевский апелляционный суд 18 декабря 2019 года удовлетворил ходатайство Минюста и приостановил рассмотрение дела по иску ВЭБа относительно исполнения решения Стокгольмского арбитража до принятия Арбитражем решения по апелляции.

ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году, ему принадлежит 99,7726% его акций. Свои инвестиции в развитие дочернего банка он оценивает в $2,7 млрд.

В последние месяцы ПИБ планомерно сворачивал свою банковскую деятельность и в 2019 году сократил сеть отделений с 56 до одного. На собрании акционеров Проминвестбанка, которое состоится 6 февраля 2020 года, планируется рассмотрение вопроса о прекращении осуществления им банковской деятельности без прекращения юридического лица.

ПАО "Проминвестбанк" основан в 1992 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (37,661 млрд грн) Проминвестбанк занимал 12-е место среди 76 действовавших банков.