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Все про:Беларусь (598) США (2528) госсекретарь (23) Помпео (3)

 Госсекретарь США посетит Украину и Беларусь

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Беларусь 1 февраля, заявил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД республики Андрей Шупляк.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Да, подтверждаем визит Помпео в Минск 1 февраля", - сказал Шупляк.

Ранее белорусское бюро "Радио Свобода" сообщало со ссылкой на рассылку госдепа: "Майк Пампео посетит Лондон 29-30 января, после будет в Киеве 30 января и 1 февраля, оттуда приедет в Минск, где будет менее дня, и 1-2 февраля полетит в Нур-Султан, 2-3 февраля будет в Ташкенте".

Как сообщалось, Помпео собирался с визитом в Минск 4 января, планировались его переговоры с президентом Александром Лукашенко. Между тем, визит был отложен из-за осложнившейся ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171212
 
 
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