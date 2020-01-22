[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.13 26.62
 Аграрный рынок, Макроэкономика
  627  0
Все про:импорт (1022) мясо (117) птицы (51) экспорт (1586)

 Украина продолжит импорт мяса птицы из ЕС, – Минэкономики

Своевременное реагирование на вспышку птичьего гриппа в Украине позволили стране не прекращать ввоз мяса птицы из ЕС, также Украина рассчитывает на сохранение разрешения на вывоз украинского мяса птицы в ЕС, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В течение последнего месяца в ряде государств-членов ЕС фиксировались случаи птичьего гриппа. Но своевременное решение о зонировании и отлаженный механизм информирования позволили Украине не прекращать ввоз мяса птицы из ЕС по этой причине. Поэтому мы немедленно сообщили в компетентные органы ЕС о выявленном случае птичьего гриппа в Винницкой области", - сообщил он.

Кроме того, Украина приостановила сертификацию по мощности экспортера в 30-километровой зоне, при том что ЕС устанавливает требования 10 км.

"Эти все меры предпринимаются для того, чтобы доказать всему миру, что доверие позволяет сохранять торговлю в таких чувствительных ситуациях", - заметил Качка.

Замминистра рассчитывает, что в таких условиях ЕС сохранит разрешение на ввоз мяса птицы из Украины.

"Если бы мы относились друг к другу враждебно, ЕС бы воспользовался этой возможностью и попытался бы закрыть импорт из Украины в целом. Это бы запустило цепной механизм взаимных ограничений. (Этого сценария обе стороны хотят избежать). А пока мы активно сотрудничаем с контрольными органами ЕС, чтобы реакция была дружественной и адекватной", - отметил Качка.

Как сообщалось, Госпродпотребслужба 18 января текущего года зарегистрировала вспышку птичьего гриппа на ЧП "Хутор" (Бугаков Немировского р-а Винницкой обл.).

По предварительным данным, на ЧП "Хутор" по состоянию на 1 января-2020 содержалось около 98 тыс. голов птицы (яичное направление).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171199
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиАграрный рынок
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей День Соборности Украины Зеленский Киев Нацполиция Пристайко Россия суд США
 
 
 
 
 
 вверх