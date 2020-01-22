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Все про:наблюдательный совет (277) Новая почта (62)

 "Новая почта" сменила главу наблюдательного совета

Группа компаний "Новая Почта" прекратила полномочия наблюдательного совета Игоря Трояна в связи с истечением срока их действия, назначив на эту должность члена набсовета Владимира Савчука.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение приняло общее собрание участников ООО "Новая Почта" 20 января 2020 года.

Савчук избран главой набсовета сроком на один год.

Кроме того, акционеры переизбрали членами набсовета Вячеслава Климова, Владимира Поперешнюка, Инну Поперешнюк и Александра Ольшанского.

Основанная в 2001 году ГК "Новая Почта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании превышает 3,3 тыс. отделений по всей стране.

Группа "Новая Почта" предоставляет клиентам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Новая Почта", "НП Логистик", "Пост Финанс" и "Новая Почта Интернешнл".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171196
 
 
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