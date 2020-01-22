 СЕТАМ продает завод кондитерской компании АВК в Днепре

Об этом со ссылкой на пресс-службу СЕТАМ сообщает БизнесЦензор.

На торги выставлено 2 лота. В первом лоте предлагаются здание и сооружения общей площадью 37, тыс кв. м. в Днепре на ул. Журналистов, 11. Стартовая цена данного здания 97,24 млн грн.

Во втором лоте предлагаются здания и сооружения площадью 9,9 тыс кв. м в. Днепре на улице Журналистов, 7В Стартовая цена этого здания – 23,484 млн грн.

Дата проведения аукционов - 20 февраля 2020.





Как сообщал БизнесЦензор, ранее суд отложил передачу "Проминвестбанку" фабрики АВК в Днепре. "Проминвестбанку" должны были передать здания и сооружения в Днепре на улице Журналистов, 11 и 7в, где находится кондитерская фабрика АВК.

"Проминвестбанк", который принадлежит российской госкорпорации "Внешэкономбанк", отсудил у "Кондитерской фабрики А.В.К" завод в Днепре за долги по договору об открытии кредитной линии в 1,37 миллиарда гривен.

Суд обратил взыскание на недвижимость, где расположены производственные цеха фабрики АВК, а также основные средства и транспорт, имущество продадут на публичных торгах, говорится в решении суда.

Конечными бенефициарами "АВК" является Владимир Авраменко и Валерий Кравец.

Хозяйственный суд Закарпатской области 30 января 2018 года издал приказ о принудительном взыскании "Сбербанком" залогового имущества кондитерской фабрики "АВК" в Мукачево Закарпатской области.