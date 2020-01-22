 В Германии прошли обыски в офисах Mitsubishi

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Их причиной стало расследование дела об установке на автомобили устройств и программного обеспечения, которые занижают данные о выбросах дизельных двигателей.

По данным прокурора, расследование было начато в ноябре 2019 г., когда управление автомобильных дорог Германии сообщило, что при плановой проверке обнаружило незаконное программное обеспечение на автомобилях Mitsubishi.

Предмет внимания следователей – автомобили с 1,6-литровыми и 2,2-литровыми четырехцилиндровыми дизельными двигателями, которые подпадают под действие стандартов Euro-5 и Euro-6, отметили в прокуратуре.

Обыски, по данным WSJ, проходили в течение дня в десяти офисах в Гессене, Нижней Саксонии и Баварии.

Как сообщает Reuters, это происходило в помещениях компании и двух ее поставщиков во Франкфурте, Ганновере и Регенсбурге. "Mitsubishi Motors, конечно, будет сотрудничать и содействовать этому расследованию", – цитирует агентство сообщение автопроизводителя.

Японский концерн стал последним из автопроизводителей – участников так называемого дизельгейта, то есть сокрытия уровней загрязнения воздуха автомобилями с дизельными двигателями.

В 2015 г. было установлено, что дизельные автомобили Volkswagen оснащались "обманным устройством" для маскировки высоких выбросов оксидов азота. Общие потери компании от дизельгейта достигли 30 млрд евро ($33 млрд) в виде штрафов, компенсаций и других расходов.