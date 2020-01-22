 На акцизных марках появится код для электронного считывания, – Дубилет

Об этом Дубилет написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Идея проста. Мы будем наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами. Информацию об этих штрих-кодах не нужно будет передавать в отдельную систему, а лишь "пикать" в кассовый чек, как обычный товар", - сообщил он.

По словам Дубилета, такая система не будет требовать от бизнеса нового оборудования. "А государству не нужно будет создавать отдельную ИТ-систему, а будет достаточно работать с информацией, которая передается в кассовые чеки", - добавил он.

Министр обещает, что таким образом в Украине может быстро заработать система, которая "активирует" и "деактивирует" акцизные марки.

"Это позволит создать простое мобильное приложение (или чат-бот), которым налоговики и граждане смогут сканировать акцизные марки и проверять их достоверность. Впрочем, даже без этого приложения система приведет к сокращению черного рынка", - считает Дубилет.

"Единственное, что меня смущает в этом проект - это дополнительный "пик" на кассах, который немного замедлит обслуживание. Но это все равно быстрее и дешевле, чем если бы это было отдельное оборудование", - добавил он.

Перед запуском проекта по всей Украине будет запущена пилотная версия, сообщил Дубилет.