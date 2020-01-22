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Все про:авиакатастрофа (103) авиация (1206) Boeing (174)

 Акции Boeing дешевеют после заявлений о задержке в возобновлении полетов модели 737 MAX

Акции Boeing в ходе торгов на американской бирже Nasdaq потеряли 4% после заявления компании о задержке в возобновлении полетов самолетов 737 MAX.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Акции торговались на уровне $311,1 за штуку (минус 4,03%). Теряют и основные поставщики Boeing — General Electric и Spirit AeroSystems. Их акции также снизились, упав на 1,1 и 3,2% соответственно.

Дешевеют и акции авиакомпаний, в парке которых простаивают 737 MAX — American Airlines Group Inc. (минус 4%), United Airlines Holdings Inc. (минус 4,2%) и Southwest Airlines Co. (минус 2,4%).

Во вторник Boeing Co. заявила, что не рассчитывает получить одобрение контролирующих органов на возвращение 737 MAX в эксплуатацию до середины 2020 года. "Безопасное возвращение MAX в эксплуатацию является нашим приоритетом, и мы уверены, что это произойдет", — говорится в заявлении Boeing.

"Мы признаем и сожалеем о сохраняющихся трудностях, которые в связи с 737 MAX созданы для наших клиентов, регуляторов, поставщиков и широкой общественности", — добавили в компании.

В заявлении регулятора — Федерального управления гражданской авиации США — говорится, что ведомство следует "тщательному, преднамеренному процессу проверки того, что все предложенные модификации Boeing 737 MAX соответствуют самым высоким стандартам сертификации".

Ведомство добавило, что работает с другими регуляторами, чтобы проанализировать работу Boeing, и повторило, что временные рамки для завершения этой работы не установлены.

Авиакомпания обновляет систему управления полетами 737 MAX и программное обеспечение для решения проблем, которые, как считается, сыграли роль в двух авариях с разницей менее чем в полгода в Индонезии и Эфиопии, в результате которых погибли 346 человек. После авиакатастроф эксплуатация 737 MAX по всему миру была приостановлена.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171156
 
 
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