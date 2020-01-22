[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.13 26.62
 Макроэкономика, Инвестиции
  3039  9
Все про:кредиторы (59) МВФ (1076) Маркарова (170)

 Маркарова допустила отказ Украины от финансирования МВФ после выполнения новой программы

Министр финансов Оксана Маркарова допускает, что Украина может отказаться от финансовой поддержки МВФ после выполнения текущей программы финансирования.

Об этом Маркарова написала в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже из нее, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ", - ответила Маркарова на вопрос, нужны ли Украине деньги МВФ.

Президент, правительство и Нацбанк Украины в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд.

Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов Верховной Радой.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 18 декабря 2018 года и завершается 17 февраля этого года. Ее объем SDR 2,8 млрд или около $3,9 млрд. Первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд) был предоставлен сразу, а затем планировалось еще два транша по итогам полугодовых пересмотров. Однако в связи со сменой президента и правительства после выборов решено было начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в минувшем году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, тогда как Киев заплатил почти SDR 1,4 млрд.

В истории Украины ранее уже были более длительные периоды, когда она лишь выплачивала МВФ ранее полученные средства с процентами. В частности, в 2002-2007 годах и в 2011-2013 годах Киев заплатил Фонду соответственно SDR 1,45 млрд и SDR 6,43 млрд при отсутствии встречного финансирования.

В то же время в 1994-2001 годах "нетто" поступление средств в Украину от МВФ составило SDR 1,04 млрд, в 2008-2010 годах – SDR 8,72 млрд, в 2014-2018 годах - $ 3,92 млрд.

В результате в целом за годы сотрудничества с Фондом Киев получил SDR 22,41 млрд, а выплатил SDR 18 млрд, из которых SDR 2,47 млрд составили проценты.

В 2020-2024 годах Украине предстоит выплатить МВФ, согласно данным на сайте Фонда, SDR 6,44 млрд, в том числе SDR 0,59 млрд процентов. Из этой суммы на этот год приходится SDR 1 млрд, на следующий – SDR 1,14 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171153
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
тобто таки збираються повернути бені ПРиватбанк ?
 показать весь комментарий
 
 
Та ні, у пані, на тлі "успіхів" ОВГЗ, як казав відомий в історії товариш "головокружение от успехов". От тільки це "економічне світило" очевидно тупо не розуміє що рано чи пізно борги доведется віддавати, та ще й з відсотками (нагадаю; за рік взято більше 200 мільярдів в гривні і 100 мільярдів гривень в доларах).
І коли весь цей борговий шмурдяк напханий в хайло, попре з пельки назад, "вкус (буде) спесыфический"...
 показать весь комментарий
 
Питання не у тому чи потрібні Україні кошти МВФ. Нам дають позику під 3%, а за облігаціями зовнішнього займу (афера Зекаоманди) ми отримуємо кошти під 14%. Я не впевнений, що Коломойський вартує різниці в 11%, а це страшні суми!
Так що питання чи тому, що дорожче для Зеленського, Україна та її народ, чи Бєня. Хоча, це риторичне питання...
 показать весь комментарий
 
 
Для цього зе потрібно щось розуміти!!!А, як показує все попередне зроблене - недієздатність!
 показать весь комментарий
 
 
Хай пояснить Маркарова,чому так багато понавипускали облiгацiй внутрiшньоi державноi позики? Чи була в цьому необхiднicть? Чому 3% вiдсоткiв плати за позику вiд МВФ гiрше нiж 10-14 % плати позичальникам ОВДП(ОВГЗ) ,крiм того,що треба буде вертати всю сумму запозичень? Тобто ,Маркарова здiйснила авантюру за рахунок платникiв податкiв,якi в такому випадку повiннi вимагати вiдставки так званного" мiнiстра фiнансiв".Крiм того,слiдством непрофесiйних,безвiдповiдальних дiй Маркаровоi,стало зменшення експорту,промислового виробництва , недоотримання коштiв в держбюджет Украiни.Таким чином маэмо факт злочинноi дiяльностi Маркаровоi,тому потрiбно вiдкрити кримiнальну справу проти такого "мiнiстра".Хтось казав ,що нiбито Маркарова-професiонал,то вони помилились.У неi ж нема вiдповiдноi освiти в сферi фiнансiв.Маркарова! Геть з уряду.!Сподiваюсь,що якщо не при владi Зе-команди,то при другiх можновладцях ,Маркарова попаде за грати.Досить знущатись над здоровим глуздом та украiнським народом! Але краще про це мають сказати громадяни Украiни.Я тiльки пояснив логiку свого розумiння ситуацii та своэ ставлення до Маркаровоi,якiй мiсце не у владi,а на смiтнику iсторii-на лавi кримiнальних злочинцiв! Якась УМаркаровоi посмiшка,чи то невiгласа,що не розумiэ,що творить,чи вiд задоволення:"Я вас сделала",тобто кiнула через стегно(бедро).
 показать весь комментарий
 
Тю, мля - тут тільки зібрались землю продавати, щоб отримати всраний 1 млрд$ від МВФ, а воно вже виявляється і не потрібно....
 показать весь комментарий
 
Опачки а що це😂 только говорили , что все под контролем , а воно во как и не надо вовсе,типа ни очень та и хотелось😂
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей День Соборности Украины Зеленский Киев Нацполиция Пристайко Россия суд США
 
 
 
 
 
 вверх