 Цены на нефть снижаются из-за опасений эпидемии коронавируса

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Эксперты Goldman Sachs предупреждают, что столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае атипичной пневмонии в 2003 году, может привести к снижению цены барреля нефти на $2,9.

По данным китайских властей, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром составляет $64,36 за баррель, что на $0,23 (0,36%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы снизились в цене на $0,61 (0,94%), до $64,59 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,24 (0,41%) - до $58,14 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $58,38 за баррель, опустившись на $0,2 (0,34%) по сравнению с предыдущей сессией.

Эпидемия атипичной пневмонии в 2003 году "была действительно тяжелой", отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли. "Аэропорты опустели, заполняемость отелей резко упала, и это оказало негативное влияние на экономику", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

По его словам, сейчас предложение на нефтяном рынке является более чем достаточным, и динамика цен на нефть в значительной мере зависит от уровня спроса.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил во вторник, что "мир наводнен нефтью, особенно из США". Это нивелировало опасения, связанные с возможностью сокращения поставок из Ливии в результате блокирования экспортных портов в стране сторонниками Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.