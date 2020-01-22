 Частный исполнитель арестовал имущество и счета "Укртрансгаза"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Частным исполнителем Исполнительного округа города Киева Пышным 15.01.2020 года было открыто исполнительное производство №60980338 по взысканию средств с "Укртрансгаза" в пользу ООО "Финансовая компания "Фин - Инвест". Сейчас наложен арест на все имущество "Укртрансгаза" и средства на счетах", - сообщает компания.

"Укртрансгаз" обратился с заявлением в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционного бюро с просьбой не допустить завладения 2,3 млрд гривен компаниями ООО "Фин - Инвест" и ЧАО "Укрэнергосбыт".

"Средства были заблокированы на счетах государственного предприятия на исполнение судебного решения, вынесенного Арбитражным судом. Киева 12.07.2007 года. "Укртрансгаз" расценивает такое решение как неправомерное, а совместные действия двух частных компаний - такие, которые могут иметь признаки мошенничества", - заявляет "Укртрансгаз".

Компания указывает, что блокировки денежных средств и их незаконное растрата может негативно повлиять на стабильное прохождение отопительного сезона.

Компания напоминает, что в 2000 году Арбитражный суд Киева обязал "Укртрансгаз" поставить 305 млн куб. м газа потребителям ЧАО "Укрэнергосбыт". При этом стоимость газа не была приведена и решение не содержало какой-либо определенной денежной суммы, сообщает "Укртрансгаз".

В 2015-2016 годах Генеральная прокуратура начинает расследование по факту растраты должностными лицами банка "Финансы и кредит" более $113 млн и получение от Национального банка Украины рефинансирования на 5 млрд гривен. ГПУ подозревает, что банк безосновательно перечислил эти средства ряду компаний, среди которых значится "Укрэнергосбыт".

В 2018 году постановлением Хозяйственного суда города Киева "Укрэнергосбыт" получает дубликат приказа Арбитражного суда города Киева от 21.03.2007 по делу № 17/32.

Далее "Укрэнергосбыт" продает "Фин - Инвест" право требования с "Укртрансгаза" обязательств по поставке газа.

"Фин - Инвест" получает решение Хозяйственного суда города Киева от 09.01.2020, которое меняется способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда города Киева 2000 года. Вместо осуществления поставки газа в пользу третьих лиц - взыскание с "Укртрансгаза" 2,3 млрд грн грн. При этом указанная сумма определена Укрэнергосбыт по своему усмотрению безосновательно.

Частным исполнителем 15 января 2020 года года было открыто исполнительное производство по взысканию средств с "Укртрансгаза". Сейчас наложен арест на все имущество "Укртрансгаза" и средства на счетах.