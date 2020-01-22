[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.13 26.62
 Энергетика, Корпоративные отношения
  5583  5
Все про:арест (421) Укртрансгаз (653)

 Частный исполнитель арестовал имущество и счета "Укртрансгаза"

Частный исполнитель открыл производство по взыскания средств с АО "Укртрансгаз" в пользу ООО "Финансовая компания "Фин - Инвест". На все имущество "Укртрансгаза" и средства на счетах наложен арест.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Частным исполнителем Исполнительного округа города Киева Пышным 15.01.2020 года было открыто исполнительное производство №60980338 по взысканию средств с "Укртрансгаза" в пользу ООО "Финансовая компания "Фин - Инвест". Сейчас наложен арест на все имущество "Укртрансгаза" и средства на счетах", - сообщает компания.

"Укртрансгаз" обратился с заявлением в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционного бюро с просьбой не допустить завладения 2,3 млрд гривен компаниями ООО "Фин - Инвест" и ЧАО "Укрэнергосбыт".

"Средства были заблокированы на счетах государственного предприятия на исполнение судебного решения, вынесенного Арбитражным судом. Киева 12.07.2007 года. "Укртрансгаз" расценивает такое решение как неправомерное, а совместные действия двух частных компаний - такие, которые могут иметь признаки мошенничества", - заявляет "Укртрансгаз".

Компания указывает, что блокировки денежных средств и их незаконное растрата может негативно повлиять на стабильное прохождение отопительного сезона.

Компания напоминает, что в 2000 году Арбитражный суд Киева обязал "Укртрансгаз" поставить 305 млн куб. м газа потребителям ЧАО "Укрэнергосбыт". При этом стоимость газа не была приведена и решение не содержало какой-либо определенной денежной суммы, сообщает "Укртрансгаз".

В 2015-2016 годах Генеральная прокуратура начинает расследование по факту растраты должностными лицами банка "Финансы и кредит" более $113 млн и получение от Национального банка Украины рефинансирования на 5 млрд гривен. ГПУ подозревает, что банк безосновательно перечислил эти средства ряду компаний, среди которых значится "Укрэнергосбыт".

В 2018 году постановлением Хозяйственного суда города Киева "Укрэнергосбыт" получает дубликат приказа Арбитражного суда города Киева от 21.03.2007 по делу № 17/32.

Далее "Укрэнергосбыт" продает "Фин - Инвест" право требования с "Укртрансгаза" обязательств по поставке газа.

"Фин - Инвест" получает решение Хозяйственного суда города Киева от 09.01.2020, которое меняется способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда города Киева 2000 года. Вместо осуществления поставки газа в пользу третьих лиц - взыскание с "Укртрансгаза" 2,3 млрд грн грн. При этом указанная сумма определена Укрэнергосбыт по своему усмотрению безосновательно.

Частным исполнителем 15 января 2020 года года было открыто исполнительное производство по взысканию средств с "Укртрансгаза". Сейчас наложен арест на все имущество "Укртрансгаза" и средства на счетах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171147
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Анекдот. "Немцы выбили партизан из леса. Затем партизаны выбили немцев из леса. Леснику надоело смотреть на это,и он выгнал обоих со своего леса. Пора "леснику"-государству наводить конституционный порядок в доме. Когда один "частный исполнитель" ,представитель ООО , открыл дело против другого АО,то вывод напрашивается только один. Вор у вора рубашку украл. Эта мышиная возня между ворами (АО,ООО и др."Рогами с копытами) вокруг украденной государственной собственности продолжается 29 лет.Результат мы все видим. Все эти неконстиционные вонючие воровитые "прокладки" между производителями благ и потребителями надо немедленно убирать,и прежде всего со сферы энергетики (газ,электроэнергия)- локомотива экономики ,иначе эти "глисты - паразиты" добьют ее остатки. Что надо для этого делать? Только жить по закону и привести все законодательство в соответствии с Основным законом; стст 3,13,14,16 и тд и тп. Конституционный суд должен выполнить свою историческую миссии и отменить все 78 !!!!!???? "поправок" с 91г,которые исказили первоначальный смысл Конституции(которая столетиями неизменна,в тех же США) и по закону Овертона плавно превратили "часы в трусы".Привести все законы в соответствие с Конституцией Украины.(Для этого надо отменить 90%,"законов"-уродцев неизвестной правовой природы),которые по сути своей являются диверсией против государства и его собственности. Зачем выдумывать"цифровой" велосипед-который никогда в жизни не сможет перевезти твою задницу из точки "А" в точку "В"?
 показать весь комментарий
 
 
Классический рейдерский захват... Одни воры отжимают таньге и имущество у других воров.
Президенту и его камарилье следует дать приказ МВД и СБУ выяснить насколько это безопасно для населения и государства в целом?
 показать весь комментарий
 
 
Нові (старі) павуки в банці під назвою Україна починають займати найкращі кутки для своїх "кормових" гнізд.
P.S. Нагадую, одразу після виборів мало не кожного дня "ловили" конвертаційні центри, після того як всіх прибрали до рук переловили, Частный исполнитель арестовал имущество и счета "Укртрансгаза" - Цензор.НЕТ 411 з теми тихо з"їхали. Частный исполнитель арестовал имущество и счета "Укртрансгаза" - Цензор.НЕТ 7363
 показать весь комментарий
 
А где фамилии бутусик,кто тут балуется ахметка,кола,фиртаж,цуркис или все вместе взятые?
 показать весь комментарий
 
скоро охотников за головами введем))))
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей День Соборности Украины Зеленский Киев Нацполиция Пристайко Россия суд США
 
 
 
 
 
 вверх