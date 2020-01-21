 США готовятся стать основным поставщиком энергоресурсов в Китай вместо России

К такому выводу пришла научный сотрудник Института немецкой экономики в Кельне (IW) Сонья Бер после изучения соглашения о первой фазе торговой сделки между США и КНР, которое было заключено 15 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

В этом документе Китай взял на себя обязательство увеличить импорт американской продукции как минимум на $200 млрд за два года. В том числе только закупки энергоносителей из США должны вырасти по сравнению с 2017 годом на $52,4 млрд: на $18,5 млрд в нынешнем году и на $33,9 млрд в следующем.

Согласно расчетам эксперта, если учесть, что в 2017 году Китай закупил в США энергоносителей на $6,8 млрд, то в 2021 году поставки должны вырасти до $40,7 млрд. В результате доля американской продукции в энергетическом импорте Китая увеличится с 3,2% до приблизительно 19%, а США поднимутся с 11 на 1 место в списке крупнейших поставщиков энергоносителей на китайский рынок.

Для сравнения, доля России, возглавлявшей этот список в 2017 году, составляла тогда 12,6%, у Саудовской Аравии были 10,1%, у Анголы – 9,6%, у Австралии – 8%.

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В энергетическом разделе заключенного с США соглашения записано, что Китай будет закупать в Америке сжиженный природный газ (СПГ), сырую нефть, нефтепродукты и уголь.

Сонья Бер пояснила, что из-за этого может сократиться российский экспорт в Китай. В частности, РФ является одним из крупнейших поставщиков сырой нефти в Китай, Россия также поставляет в Китай газ как по введенному в строй в декабре прошлого года трубопроводу "Сила Сибири", так и в виде СПГ. Большие надежды с китайским рынком связывают также российские угольщики.

Как сообщалось, 15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Церемония подписания прошла в Белом доме.

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