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 Евросоюз проверит готовность Украины к "промышленному безвизу", – посол ЕС

Евросоюз готов идти навстречу украинским инициативам по реализации Соглашения об ассоциации, но ждет, чтобы эти амбиции были подтверждены.

Об этом в ходе дискуссии "Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год" заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

"Уверен, что заседание Совета ассоциации даст толчок для внедрения украинских амбиций", – заявил Маасикас.

Вместе с тем дипломат отметил, что до этого Украине придется провести немалую работу. В первую очередь – для получения промышленного безвиза, который украинская власть объявила одним из своих приоритетов.

"Что касается соглашения АСАА, то здесь нужна дипломатия с очень большими навыками, чтобы убедить, что это вам нужно и вы готовы к этому", – отметил Маасикас.

Вместе с тем посол указал, что не меньшим вызовом это должно стать и для гражданского общества.

"Важно, что будет после того – надо держать правительство в тонусе, чтобы заставлять их выполнять то, о чем договоримся", – пояснил дипломат.

Как сообщалось, ранее торговый представитель-заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что предварительная оценочная миссия ЕС, предусмотренная дорожной картой для заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (известная как "промышленный безвиз"), прибудет в Украину в первом квартале 2020 года.

По словам Качки, предварительная миссия "должна убедить всех нас, что есть смысл в организации официальной оценочной миссии".

Ожидается, что "промышленный безвиз" с Евросоюзом, то есть подписание соглашения АСАА (соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции)  значительно упростит экспорт промышленной продукции в ЕС, в частности, производители смогут получать необходимые сертификаты в Украине.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171099
 
 
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