 Нацкомиссия одобрила обмен частотами мобильных операторов для расширения покрытия 4G

Об этом сообщает пресс-служба НКРСИ по итогам заседания Комиссии 21 января, передает БизнесЦензор.

"Комиссия решила поддержать Ориентировочный план (дорожную карту выполнения мероприятий рефармингу)… и рекомендовать АО "Киевстар", ЗАО "ПФ Украины", ООО "лайфселл", ООО "Интернациональные телекоммуникации" соблюдать сроки выполнения соответствующих мероприятий Ориентировочного плана", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее в январе Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение на согласованные действия в виде перераспределения радиочастотного ресурса в диапазонах 800-900 МГц между АО "Киевстар", ЧАО "ВФ Украина", ООО "лайфселл" и ООО "Интертелеком".

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Напомним, в октябре 2019 года Кабинет министров подписал меморандум с операторами мобильной связи Vodafone, Lifecell, "Киевстар" и "Интертелеком" о реорганизации радиочастот в диапазоне 900 МГц, что позволит обеспечить всю территорию Украины максимальным покрытием качественной мобильной связи уровня 4G, а также предоставить широкополосный доступ к интернету.

Ожидается, что благодаря достигнутым договоренностям уже в марте 2020 года будут переоформлены лицензии, необходимые для распространения 4G даже в небольших населенных пунктах.

Напомним, отсутствие скоростного мобильного интернета в регионах сегодня вызвано тем, что распределенных частот между операторами в диапазоне 900 МГц недостаточно для запуска 4G. Исправить ситуацию позволит выполнение подписанного операторами общего Плана мероприятий, согласно которому от доли диапазона откажется "Киевстар". Этому оператору, согласно лицензии, сейчас отдано около 60% доступных частот в диапазоне 900 МГц. Также часть своих частот в этом диапазоне уступит оператор CDMA "Интертелеком", который получит взамен частоты в диапазоне 800 МГц.