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 Промышленность, Социальная политика
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Все про:смертность (5) страхование (263) страховые компании (56)

 Фонд социального страхования зафиксировал рост смертности на производстве

Количество смертельно травмированных работников в результате несчастных случаев на производстве в 2019 году составило 410 случаев, что на 17% или на 60 человек больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины, передает БизнесЦензор.

По данным Фонда, в целом за год зарегистрировано 4394 пострадавших в результате несчастных случаев на производстве. Это на 411 человек или 8,6% меньше, чем по итогам 2018 года.

Как сообщалось, Фонд социального страхования в 2019 году профинансировал выплаты на 25,12 млрд грн.

В том числе, в течение 2019 года Фонд направил 8,24 млрд грн на финансирование ежемесячных страховых выплат для 205,7 тыс. пострадавших на производстве и членов их семей. На финансирование больничных, пособий по беременности и родам и на погребение перечислено 14,5 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171097
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
С такой пенсионной реформой , скоро при каждом предприятии должны будут иметься свой морг и кладбище!
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А сколько покалечились и лишились здоровья на производстве. Да кого это сейчас интересует.
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