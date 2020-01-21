 Фонд социального страхования зафиксировал рост смертности на производстве

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины, передает БизнесЦензор.

По данным Фонда, в целом за год зарегистрировано 4394 пострадавших в результате несчастных случаев на производстве. Это на 411 человек или 8,6% меньше, чем по итогам 2018 года.

Как сообщалось, Фонд социального страхования в 2019 году профинансировал выплаты на 25,12 млрд грн.

В том числе, в течение 2019 года Фонд направил 8,24 млрд грн на финансирование ежемесячных страховых выплат для 205,7 тыс. пострадавших на производстве и членов их семей. На финансирование больничных, пособий по беременности и родам и на погребение перечислено 14,5 млрд грн.