 "Интерпайп" заявил о резком росте цен на электроэнергию после ограничения импорта

Об этом говорится в заявлении украинской промышленной компании "Интерпайп", передает БизнесЦензор.

Как отмечают в компании, ранее за счет импорта (хотя его объем не превышал несколько процентов) на новом рынке электроэнергии появилась конкуренция среди поставщиков и цены на РДН снизились до справедливого уровня после стремительного роста в июле-августе прошлого года.

Кроме того, украинские поставщики были лишены возможности необоснованно завышать цены, поскольку потребители имели возможность выбора поставщика.

"Однако с середины декабря НЭК "Укрэнерго" начала постепенное ограничение импорта электроэнергии, в итоге снизив его до нуля. В результате за первые 10 дней января 2020 года средневзвешенная цена на РДН увеличилась на 33% по сравнению с аналогичным периодом декабря и на 11% по сравнению с декабрем в целом", – подчеркивается в сообщении.

За первые 20 дней января, по оперативным данным, рост средневзвешенной цены на РДН составил 25%.

В компании отмечают, что ситуацию усугубляет увеличение тарифов на транспортировку электроэнергии с 1 января 2020 года на 33%.

"Новый рынок электроэнергии проработал как настоящий рынок всего пару месяцев. Искусственное ограничение конкуренции вновь дало возможность производителям злоупотреблять рыночной властью. Мы не импортируем электроэнергию, покупаем ее в Украине, но считаем важным наличие конкуренции на рынке, в том числе благодаря и импорту. Естественно, что рост цен негативно отражается не только на конкурентоспособности промышленности, но и всей экономике Украины", – прокомментировал директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов.

Напомним, "Инетрпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и железнодорожных колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

Как сообщалось, в 2019 году "Инетрпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 202 тыс. тонн железнодорожной продукции.