 Власти Киева оценили сроки преодоления аварийности теплосетей в 5 лет

Об этом в эфире радио "НВ" заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор.

"В этом году мы продолжим вкладывать средства в замену коммуникаций. На эти нужды будут выделены средства городского бюджета, средства инвестиционной программы, которая заложена в тарифе на горячую воду и отопление. Также уже со следующего года планируем начать работы в рамках международного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития, привлекая 140 млн евро кредитных средств. Нам необходимо около пяти лет, чтобы преодолеть критическую аварийность и войти в более плановый и безопасный режим", – сказал Пантелеев.

По словам чиновника, большинство трубопроводов в столице исчерпали свой срок эксплуатации и требуют ремонта. При этом у Киева до сих пор не было комплексной замены и модернизации тепловых сетей.

Пантелеев заявил, что только в прошлом году, после того как городская власть не продлила соглашение с компанией "Киевэнерго" и вернула сети в управление города, коммуникации начали менять на новые. Так, в течение 2019 года в столице заменили 130 км наиболее аварийных трубопроводов, что позволило уменьшить количество возможных аварий на 20%.