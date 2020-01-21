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 Россия спустя шесть лет начнет строить замену французским вертолетоносцам "Мистраль"

Два универсальных десантных корабля-вертолетоносца будут заложены в России к 9 мая 2020 года.

Об этом в интервью российскому пропагандистскому агентству "РИА Новости" заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Николай Евменов, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"Их водоизмещение составит более 20 тыс. тонн", – отметил Евменов.

Командующий ВМФ России заверил, что у этих кораблей по сравнению с французскими "Мистралями" будут улучшенные мореходные качества, а также эксплуатационные и конструктивные характеристики.

Как сообщалось, осенью 2016 года Франция передала Египту второй вертолетоносец "Мистраль", изначально построенный для России. Первый корабль планировалось передать ВМФ России в ноябре 2014 года. Однако в сентябре 2014 года президент Франции Франсуа Олланд объявил, что сроки выполнения контракта замораживаются из-за агрессии России против Украины, и вскоре Париж объявил о расторжении контракта. 

Соглашение об урегулировании спора по сделке было подписано 5 августа 2015 года. После этого Минобороны РФ объявило о планах построить собственные вертолетоносцы до 2022 года.

10 октября 2015 года Париж и Каир подписали соглашение о покупке двух "Мистралей" Египтом.

С вертолетоносцев демонтировали российское оборудование. Сумма контракта тогда не называлась, однако Reuters со ссылкой на источник в министерстве обороны Франции сообщал, что Египет заплатит за два корабля 950 млн евро. Эта сумма соответствует той, которую Франция выплатила России в качестве неустойки за расторжение контракта на поставку двух "Мистралей".

Напомним, Россия заключила контракт на поставку из Франции двух вертолетоносцев типа "Мистраль" в 2011 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171086
 
 
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