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 Минфин снизил ставки по трехлетним облигациям в гривне до 10% годовых

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 21 января, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 6,3 млрд грн, снизив ставки по краткосрочным ценным бумагам в национальной валюте.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В частности, на аукционе были предложены гривневые облигации со сроком обращения 6 месяцев, 1 год и 3 года.

"По итогам аукциона для финансирования государственного бюджета было привлечено 6315 млн грн (6-месячные ОВГЗ – 512 млн грн, 1-летние ОВГЗ – 1,72 млрд ​​грн, 3-летние ОВГЗ – 4,09 млрд грн). При этом общий спрос превысил 12,04 млрд грн (почти в 2 раза)", – отмечают в Минфине.

По итогам аукциона средневзвешенная доходность 3-летних гривневых ОВГЗ уменьшилась на 237 базисных пункта и составила 10,01%. Доходность 6-месячных бумаг составила 10,03% (уменьшение на 172 б.п.), 1-летних – 10,04% (уменьшение на 14 б.п.).

Как сообщалось, Министерство финансов на первом в этом году аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 14 января привлекло в бюджет 6 млрд грн, снизив ставки по всем предложенным ценным бумагам. Так, доходность 4-летних гривневых ОВГЗ снижена до 9,88%, двухлетних – до 10,04%.

После этого портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов вырос на 4 млрд грн и на 17 января достиг нового рекорда в 119,31 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171079
 
 
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минфиину прежде чем трубить об "успехах" стоило бы рассказать под какие проценты долговые обязательства торгуются в цивилизованных странах?!!!
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