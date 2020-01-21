 Глава "Борисполя" анонсировал строительство автовокзала в аэропорту

Об этом в интервью LIGA.net рассказал гендиректор аэропорта Павел Рябикин, передает БизнесЦензор.

"Что касается инфраструктурных планов на этот года, достроим перрон. Есть планы по началу реконструкции грузового терминала. Эта необходимость давно назрела. Вспомните зиму прошлого года. Сделаем автовокзал и зал ожидания для пассажиров железнодорожного пересадочного узла. Также начнем реконструкцию системы заправочного комплекса (ЦЗС), но реализация проекта увеличится с года до 2,5-3 лет", - сообщил Рябикин.

В то же время, он отметил, что от всех остальных инвестиционных проектов, начиная с озеленения в районе терминала D, придется отказаться.

По словам Рябикина, финплан аэропорта сейчас дорабатывается с учетом решения Кабмина, которым "Борисполь" обязали выплачивать в бюджет 90% дивидендов вместо 40%.

"Эти цифры сейчас корректируются и станут публичными в феврале. Большие отчисления дивидендов значит, что будем больше средств привлекать в финансовых организациях. В свою очередь это будет сокращать нашу прибыль, и сокращать часть переводимой в бюджет", - отметил Рябикин.

В связ и с этим, по его словам, откладывается начало строительства галереи терминала D, которое должно было начаться в феврале 2020 года.

В январе 2019 года о планах строительства автостанции сообщил коммерческий директор аэропорта "Борисполь" Георгий Зубко, сообщает ЦТС. Автостанция будет находиться непосредственно возле железнодорожной платформы, куда сейчас приезжают поезда, соединяющие аэропорт с Центральным вокзалом Киева. Предположительно, здесь будет оборудовано 16 платформ для высадки и посадки пассажиров в автобусы. Планируется, что под одной крышей будет организовано комфортное пространство для ожидания как для пассажиров автобусов, так и поездов. Будут обустроены комнаты матери и ребенка, расположатся заведения общепита.

Позже Зубко информировал, что до конца 2019 должен был быть объявлен тендер на строительство автостанции, а срок строительных работ составит 12 месяцев.