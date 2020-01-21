 Прокуратура подала иск о возврате государству земли под элитным особняком Медведчука

Об этом свидетельствует постановление Хозяйственного суда Киевской области от 3 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Свои исковые требования прокуратура обосновывает нарушением Киевской облгосадминистрацией и Обуховской райгосадминистрацией требований законодательства при предоставлении этих участков в пользование и их последующей продаже.

В частности, следователи указывают, что эти участки земли лесного фонда площадью более 10 га незаконно выбыли из собственности государства вопреки воле соответствующего распорядителя – Кабмина.

Участок площадью 24,39 га находится во владении ООО "Инвестиционная компания "Спорт-Тур", а 10,22 га – у ООО "Компания по управлению активами "МТИР Эссет Менеджмент".

Рассмотрение иска прокуратуры назначено на 3 февраля.

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Как сообщалось, в марте 2019 года стало известно, что кум российского президента Владимира Путина и лидер фракции "ОПЗЖ" в парламенте Виктор Медведчук продает свое поместье и землю под Киевом.

В частности, на продажу был выставлен дом-хонка площадью 1125 квадратных метров, окруженный более 30 га земли, в городе Украинка на берегу реки Стугна в Обуховском районе Киевской области. Одну сотку владелец оценил в $4,5 тыс. В целом имение оценено в 360 млн грн.

На территории есть причал, вертолетная площадка, эллинг, гостевой дом на 200 квадратных метров и бассейн.

Несколько лет назад речь об этом имении шла в расследовании о недвижимости Медведчука. Тогда отмечалось, что эти земли были выделены его фирме в 2000-х годах якобы под рекреационный объект.

Сейчас указанная территория разбита на кадастровой карте на два участка, хотя и продается единым имущественным комплексом.

Большей его частью площадью 24,4 га владеет ООО "Инвестиционная компания "Спорт-Тур". Ее конечным бенефициарным владельцем является жена политика Оксана Марченко.

Другой участок записан на ООО "Компания по управлению активами "МТИР Эссет Менеджмент", за которой стоят несколько кипрских офшорных компаний.