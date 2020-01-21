 Оборот розничной торговли за год вырос на 10,5%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в декабре по сравнению с ноябрем 2019 года оборот розничной торговли вырос на 18,7%, а по сравнению с декабрем 2018 года – на 12,5%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в 2019 года по сравнению с 2018 годом зафиксирован в Киевской (на 20%), Винницкой (на 18,6%), Тернопольской (на 17,5%), Луганской (на 16%), Черкасской (на 14,8%) областях и в Киеве (на 15,1%).

Как сообщалось, по данным Госстата, товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и зоны проведения ООС в 2018 году в сопоставимых ценах увеличился на 6,1% по сравнению с 2017 годом.