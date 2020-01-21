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 Прокуратура проводит обыски в столичной сети дешевой одежды

Сотрудники Нацполиции, прокуратуры и налоговой милиции проводят обыски в 17 магазинах одежды и обуви в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, передает БизнесЦензор.

"По версии следствия, через указанную торговую сеть осуществляется незаконное хранение и сбыт фальсифицированных товаров (одежда, обувь, сумки), маркированных известными мировыми брендами", – сказано в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что наличие и реализация фальсифицированной продукции, которая официально не ввозилась в Украину, может свидетельствовать о ее контрафактном изготовлении в Украине или ввозе в страну с сокрытием от таможенного контроля либо вообще вне его, то есть без уплаты соответствующих платежей в государственный бюджет.

Обыски проводятся по 17 адресам магазинов в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара, что нанесло материальный ущерб в особо крупном размере).

В прокуратуре не уточнили названия сети, однако, исходя из оперативной иллюстрации к сообщению, речь идет о магазинах дешевой одежды и обуви, которые работают под вывеской "Конфискат".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171068
 
 
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