 Прокуратура проводит обыски в столичной сети дешевой одежды

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, передает БизнесЦензор.

"По версии следствия, через указанную торговую сеть осуществляется незаконное хранение и сбыт фальсифицированных товаров (одежда, обувь, сумки), маркированных известными мировыми брендами", – сказано в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что наличие и реализация фальсифицированной продукции, которая официально не ввозилась в Украину, может свидетельствовать о ее контрафактном изготовлении в Украине или ввозе в страну с сокрытием от таможенного контроля либо вообще вне его, то есть без уплаты соответствующих платежей в государственный бюджет.

Обыски проводятся по 17 адресам магазинов в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара, что нанесло материальный ущерб в особо крупном размере).

В прокуратуре не уточнили названия сети, однако, исходя из оперативной иллюстрации к сообщению, речь идет о магазинах дешевой одежды и обуви, которые работают под вывеской "Конфискат".