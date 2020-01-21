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 Транспорт, Корпоративные отношения
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 "Укрзализныця" подпишет меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn

АО "Укрзализныця" и крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn 22 января 2020 года на Всемирном форуме в Давосе (Швейцария) планируют подписать меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщил народный депутат Украины, член транспортного комитета Верховной Рады Александр Скичко в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Готовится масштабный проект по сотрудничеству "Укрзализныци" и крупнейшего немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn. Сразу отвечу, что это не приватизация и концессия. Речь идет о привлечении немецких экспертов, опыта, управленческих и технологических решений", - написал Скичко.

Он добавил, что 22 января в Давоче должен быть подписан меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn.

"Сразу скажу - это не означает, что после этого на железной дороге все изменится за один день. Для этого нужно провести много работы и сотрудничество с немцами станет мощной основой для изменений", - отметил Скичко.

Ранее информацию о том, что Deutsche Bahn изучает вопрос стратегического альянса с "Укрзализныцей" обнародовал экс-депутат Бундестага, заместитель директора Берлинского центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратиевский.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171067
 
 
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