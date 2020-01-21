 JP Morgan спрогнозировал снижение учетной ставки НБУ до 11% годовых

Об этом сообщается в материалах январского исследования Global Emerging Markets Research, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ставка (учетная ставка НБУ) по состоянию на конец 2020 года, вероятно, будет всего лишь 7,5% годовых по сравнению с нынешними 13,5%", – прогнозируют аналитики.

Что же касается курса гривни, то возможности для дальнейшего его укрепления ограничены, полагает JP Morgan.

"Несмотря на привлекательность реальной доходности, мы видим, что перспективы дальнейшего роста гривни ограничены, так как НБУ продолжает восстанавливать валютные резервы", – указывается в материалах.

"Кроме того, мы также считаем валюту переоцененной", – отметили аналитики.

По их оценкам, переоценка гривни составляет 34%.

В целом JP Morgan снизил оценку роста ВВП в 2019 году с 4% до 3,7%, в 2020 году по-прежнему ожидается рост экономики на 3,8% ВВП.

Как сообщалось, Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 13,5% с 13 декабря 2019 года.

Базовый сценарий НБУ предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%. Однако в начале января глава Нацбанка Яков Смолий спрогнозировал, что целевой уровень учетной ставки может быть достигнут уже в 2020 году.

Участники рынка ожидают дальнейшего существенного снижения Нацбанком учетной ставки в конце января в связи с тем, что инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% с 9,8% годом ранее и приблизилась к нижней границе установленного центробанком целевого диапазона в 5% ± 1 п.п.