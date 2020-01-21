 Глава Совета НБУ призвал к переговорам с Коломойским по "Приватбанку"

Об этом глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин заявил в интервью Главкому, передает БизнесЦензор.

По словам главы Совета НБУ, Коломойский имеет шансы вернуть "Приватбанк" с помощью решений украинских судов.

"Шанс есть всегда у всех… Это вопрос или судебных решений или других процедур: все зависит от того, что он предложит государству и какую тактику выберут нынешние владельцы банка. И нужен ли ему "Приватбанк"? Возможно, нужнее защитить свою деловую репутацию? Но это вопрос к Игорю Валерьевичу. Этот вопрос деловых конструктивных переговоров бывших и нынешних владельцев, я призываю к конструктивному диалогу", – сказал Данилишин.

Глава Совета НБУ также возложил часть ответственности за необходимость докапитализировать "Приватбанк" после национализации на правление НБУ, заявив, что бывшие собственники банка действовали как обычные бизнесмены.

"Они в тех условиях действовали так, как все остальные руководители банков, бизнесмены. Даже более инициативнее, инновацийнише и перспективнее. На мой взгляд, если бы не риск экономико-политического характера – никакой национализации не было", – заявил Данилишин.

"А кто осуществлял надзор за деятельностью "Приватбанка", видел все это, возможно покрывал, способствовал этому всему. Разве руководство НБУ или тогдашнее руководство государства этого не знало? Или старалось не видать, потому что ситуация устраивала? Думаю, что видело, если было что видеть. И на мой взгляд, здесь главная причина того, почему пришлось за народные деньги национализировать "Приватбанк", – добавил глава Совета НБУ.

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Как сообщал БизнесЦензор, в сентябре Financial Time опубликовала материал, в котором Гончарук заявил, что президент Владимир Зеленский хочет достигнуть соглашения с Игорем Коломойским по "Приватбанку".

Хотя "Приватбанк" принадлежит Министерству финансов и поэтому является частью полномочий Гончарука, он сказал, что Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан возглавят дело по "Приватбанку", несмотря на очевидный конфликт интересов, так как Бондан ранее работал на Коломойского.

После этой публикации пресс-служба Кабмина заявила, что журналисты неверно интерпретировали слова Гончарука, однако уже в октябре во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский допустил проигрыш в судах споров Игорем Коломойским по "Приватбанку" и заявил о целесообразности достижения внесудебных договоренностей с олигархом.

Сам Коломойский заявил, что государство может оставить себе "Приватбанк", но должно вернуть ему за это $2 миллиарда.

Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Напомним, в январе 2018 года НБУ в официальном сообщении заявлял, что forensic audit "Приватбанка", который провело агентство Kroll, подтвердил, что более 95% корпоративного кредитного портфеля финучреждения – это были инсайдерские займы, а возможные убытки, причиненные банку бывшими владельцами, могут составить $5,5 млрд. Коломойский неоднократно отрицал такие выводы.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. Как известно, в декабре 2017 года Высокий Суд Лондона заморозил все активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в рамках иска "Приватбанка" на $2,5 млрд.