 Украина импортировала газ на $2,2 миллиарда, – Госстат

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в ноябре 2019 года составила $193,6 за 1 тыс. кубометров, что на 9,8% меньше, чем в октябре 2019 год ($214,6).

Контрагентами по итогам 11 месяцев 2019 года стали компании из Швейцарии – 4 млрд 978,697 млн кубометров газа на $975,251 млн, Германии – 3 млрд 407,576 млн кубометров на $673,129 млн, Чехии – 628,019 млн кубометров на $118,488 млн, Польши – 613,602 млн кубометров на $117,551 млн, Венгрии – 495,797 млн кубометров на $94,019 млн, Франции – 385,872 млн кубометров на $78,629 млн, Австрии – 267,521 млн кубометров на $72,489 млн, Великобритании – 234,71 млн кубометров на $52,239 млн, Люксембурга – 133,663 млн кубометров на $32,256 млн, Словакии – 141,11 млн кубометров на $25,142 млн, Италии – 16,893 млнкубометров на $3,487 млн, Болгарии – 1,4 млн кубометров на $0,255 млн.

Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществлялся.

Как сообщалось, Украина в 2018 году импортировала 10 млрд 388,205 млн кубометров природного газа на общую сумму $3 млрд 121,68 млн.