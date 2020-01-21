[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.09 26.6
 Финансы, Макроэкономика
  424  0
Все про:Данилишин (66) НБУ (4361) учетная ставка (117)

 Уровень учетной ставки НБУ должен составлять 7,1%, – Данилишин

Соответствующий настоящему времени уровень учетной ставки должен составлять 4,1% (уровень инфляции в 2019 году) плюс 3 процентных пункта (п.п.).

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Принято считать, что уровень нейтральной ставки для Украины – 3% сверх показателя инфляции", – уточнил Данилишин агентству Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 13,5% с 13 декабря 2019 года.

Базовый сценарий НБУ предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%. Однако в начале января глава Нацбанка Яков Смолий спрогнозировал, что целевой уровень учетной ставки может быть достигнут уже в 2020 году.

Участники рынка ожидают дальнейшего существенного снижения Нацбанком учетной ставки в конце января в связи с тем, что инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% с 9,8% годом ранее и приблизилась к нижней границе установленного центробанком целевого диапазона в 5% ± 1 п.п.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171052
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Иран Киев Нацполиция НБУ Новосад Пристайко Россия
 
 
 
 
 
 вверх