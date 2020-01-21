 Уровень учетной ставки НБУ должен составлять 7,1%, – Данилишин

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Принято считать, что уровень нейтральной ставки для Украины – 3% сверх показателя инфляции", – уточнил Данилишин агентству Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 13,5% с 13 декабря 2019 года.

Базовый сценарий НБУ предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%. Однако в начале января глава Нацбанка Яков Смолий спрогнозировал, что целевой уровень учетной ставки может быть достигнут уже в 2020 году.

Участники рынка ожидают дальнейшего существенного снижения Нацбанком учетной ставки в конце января в связи с тем, что инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% с 9,8% годом ранее и приблизилась к нижней границе установленного центробанком целевого диапазона в 5% ± 1 п.п.