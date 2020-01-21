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Все про:закон (556) Зеленский (568) кредит (1330) малый бизнес (59)

 Зеленский подписал закон о запуске льготных кредитов для малого бизнеса

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства" №436-IX, который Верховная Рада приняла 14 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передает БизнесЦензор.

Изменения предусматривают выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5%, 7% и 9% для поддержки микро- и малого бизнеса.

"Программа даст возможность малым и средним предпринимателям открывать собственное дело и создать тысячи рабочих мест уже в 2020 году", – сказано в сообщении .

Фонд развития предпринимательства будет оказывать поддержку в виде компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в гривне. Процент зависит от размера и типа бизнеса. Также поддержка предпринимателям будет оказываться в виде частичных гарантий по кредитам, если у малого и среднего бизнеса не хватает залога.

Как сообщалось, ранее Кабмин определил Немецко-украинский фонд площадкой для программы кредитования малого и микробизнеса, анонсированной ранее президентом Владимиром Зеленским, которая предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых и должна заработать с 1 февраля 2020 года.

Программа предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на пять лет под 5% годовых, если предусматривается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%, и под 9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171048
 
   
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Льготные кредиты - запускайся, раз-два!
Сколько было уже всяких молодежных кредитов, все фуфло. Лавочка для своих.
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полтора ляма вложить и 25-50 лямов выхлоп ..? Зеленский подписал закон о запуске льготных кредитов для малого бизнеса - Цензор.НЕТ 7398 шо за бизнеса такие ?? - расфасовка наркоты... Зеленский подписал закон о запуске льготных кредитов для малого бизнеса - Цензор.НЕТ 1559 или под казино для своих ...
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1300 - 2000 кредитів - це на яку область вистачить? Тільки на Кривий Ріг?
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на коломойского и клоуна хватит...счас откроют на подставных лиц 1000 ПП по каким нибудь левым услугам...возьмут деньги, выведут в офшор, забанкротят, а потом и искать не будут...беня уже с привата вывел миллиарды...так не то что не возвращает- приват обратно уже без долгов погашенных государством хочет...аналогично.
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