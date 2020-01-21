 Минэкономики распределило дотации аграриям на 4 миллиарда

Об этом заместитель министра Тарас Высоцкий сообщил во время встречи с аграрными ассоциациями, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В целом в Минэкономики поступило более 40 обращений о господдержке. Согласно предложениям мы определили несколько базовых направлений – садоводство, животноводство, удешевление сельхозтехники и оборудования, фермерство и консультативная ​​деятельность, удешевления кредитов. Также будут созданы рабочие группы, которые будут координировать каждое из направлений и работать над порядками использования средств", – сообщил Высоцкий.

Чиновник уточнил, по направлению частичной компенсации стоимости сельхозтехники и оборудования предполагается выделили 1 млрд грн, животноводство – 1 млрд грн, удешевление кредитов – 1,2 млрд грн, садоводство и фермерство – по 400 млн грн.

По словам заместителя министра, в эти суммы уже включены компенсации невыплаченных средств за предыдущий период.

Высоцкий также озвучил некоторые из предложений от ассоциаций, среди которых – компенсация стоимости животноводческих комплексов, возмещение за приобретение племенных животных, дотации на покупку пчелосемей, поддержка пчеловодов, поддержка семейных фермерских хозяйств, кооперативов, кредитование малых производителей, привлечение средств под покупку сельхозземель и другие.

Заместитель министра отметил, что до 1 февраля необходимо выработать окончательное видение господдержки и представить его на слушаниях аграрного комитета, которое состоится 11 февраля.

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Как сообщалось, ранее в Минэкономики заявили, что в 2020 году будет выплачено 563,1 млн грн по направлению "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства", в счет выполнения этой программы в 2019 году.

Напомним, в госбюджете на 2020 год на финансовую поддержку сельхозпроизводителей предусмотрено 4 млрд грн, хотя депутаты предлагали увеличить государственную поддержку АПК до 8,48 млрд грн. В том числе 3,9 млрд грн планировалось направить на удешевление кредитов аграриям для покупки земель сельхозназначения после запуска рынка земли.