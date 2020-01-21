 Банк Порошенко передал в управление АРМА арестованные 247 миллионов Януковича

Об этом сообщает пресс-служба АРМА, передает БизнесЦензор.

"Арестованные денежные средства в размере 247,38 млн грн размещены на депозитном счете АРМА в ПАО "Государственный ощадный банк Украины". В случае принятия судебного решения о конфискации указанных активов, накопленные с соответствующей суммы проценты будут перечислены в государственный бюджет", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что после поступления средств, депозитный портфель АРМА вырос в более чем 1,5 раза – до 620 млн грн.

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Как сообщалось, по ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора 13 января следственный судья наложил арест на денежные средства в сумме 247 млн грн, которые принадлежали ВБР и находились на счетах МИБ, а 16 января 2020 года суд принял решение о передаче этих средств в управление АРМА.

В свою очередь, пресс-служба МИБ заявила, что приветствует соответствующее решение суда, напомнив, что финнучреждение по собственной инициативе уведомило Государственную службу финнмониторинга Украины о поступлении на счета указанных средств ВБР.

Средства ВБР были арестованы в уголовном производстве относительно легализации незаконных доходов по финансовым операциям окружением беглого экс-президента Виктора Януковича.

Как сообщалось, деньги в "Всеукраинском банке развития" Януковича были арестованы после Революции Достоинства. Но в 2016-2017 годах Печерский районный суд Киева начал снимать арест с части этих счетов, объясняя это "отсутствием оснований для его продолжения".

После того, как суд разблокировал эти счета, сотни миллионов гривен были сняты с депозитов "Всеукраинского банка развития" сына Виктора Януковича Александра через кассу "Международного инвестиционного банка" Петра Порошенко.

Деньги были сняты бывшими сотрудниками "Всеукраинского банка развития" наличными. При этом, они объяснили происхождение этих денег тем, что одолжили их у Яшара Ходжаева. Ходжаев – один из соратников Александра Януковича.

НАпомним, в связи с применением Советом Европейского Союза санкций к единственному акционеру "ВБР" – Александру Януковичу Национальный банк в сентябре 2014 года принял решение об отнесении банка к категории проблемных. 27 ноября 2014 Национальный банк принял решение об отнесении ПАО "ВБР" к категории неплатежеспособных, в 22 декабря 2015 года решил ликвидировать банк.

Международный инвестиционный банк зарегистрирован в марте 2008 года. По данным Нацбанка, по размеру общих активов на 1 октября 2019 года МИБ занимал 30 место (3,93 млрд грн) среди 76 действовавших банков.