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Все про:Кабмин (3804) концессия (108) порт (717) Херсон (127)

 Кабмин определил победителя конкурса на концессию Херсонского порта (обновлено)

По результатам концессионного конкурса Херсонского морского порта его победителем определено ООО "Рисоил-Херсон".

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров, передает БизнесЦензор.

"Компания победила в концессионном конкурсе на имущественный комплекс ГП "Херсонский морской торговый порт", предоставив лучшие условия. Заявкой, в частности, предусматривается высокая ставка переменного концессионного платежа (7%), сумма фиксированного концессионного платежа составит 12 млн грн, а обязательства – почти 300 млн грн", – сказано в сообщении.

Как позднее уточнили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, еще 18 млн грн компания пообещала направить на развитие местной инфраструктуры.

"Подписание договора с концессионером состоится после получения разрешения на концентрацию от Антимонопольного комитета в соответствии с законодательством, эта процедура длится около двух месяцев", – отметили в министерстве.

Кабмин определил победителя конкурса на концессию Херсонского порта 01

Как сообщалось, заявки на участие в конкурсе на концессию Херсонского морского порта подали компании Busserk Liman Isletme Loj (Турция), ООО "Специальная компания Морской порт Херсон" (консорциум "Аскет Шиппинг" и "Глобал Грейн", Украина), ООО "Рисоил-Херсон" (консорциум "Петро Ойл энд Кемикалс" и AT RISOIL, Грузия, Швейцария), а также ООО "Укрморпорт" (Украина).

О начале конкурсов по пилотным проектам концессии в портовой отрасли правительство объявило 12 сентября 2019 года. С победителем каждого конкурса будет заключен договор, сторонами которого станут Мининфраструктуры, АМПУ, компания-победитель конкурса, а также предприятие (SPV, т. н. "проектная компания"), которое будет создано и зарегистрировано победителем конкурса в Украине для реализации проекта.

Группа "Рисойл" создана в 2000 году и зарегистрирована в Швейцарии (RISOIL S.A.), является одним из крупнейших экспортеров подсолнечного масла и побочных продуктов переработки подсолнечника из Украины. "Рисоил" имеет офисы в ряде стран Европейского Союза, Украине и Грузии. Совладелец и генеральный директор компании – Шота Хаджишвили.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171038
 
 
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чот на вокзал в голопупенске концисионеров не нашлось, а на порт у Херсоне так отбою нет...да??, самокатчик???)))
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Вопрос лично у меня токо один! А чего будет если компания не будет выполнять условия договора, вот не будет вкладывать своих денег и все!! она же компания порт получила на шару ничего не платила ни копейки, токо пообещала светлое которое как всегда завтра! вот завтра настанет а светлого нет ну и что будет компании? что то я сильно подозреваю что ничего ей не будет впрочем как всегда!!
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