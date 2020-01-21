 "Киевтеплоэнерго" вложит 120 миллионов в модернизацию столичных ТЭЦ в 2020 году

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

"Инвестиционной программой, разработанной "Киевтеплоэнерго", согласованной Министерством угольной промышленности Украины и одобренной постановлением НКРЭКУ №3239 от 24 декабря 2019 года предусмотрено 120 млн грн. За эти средства будет выполнено техническое переоснащение систем контроля, управления и автоматического регулирования энергоблоков №1 и №2 на ТЭЦ-5, а также реконструкция оборудования и техническое перевооружение цехов и отделов на обеих ТЭЦ. Всего – 23 проекта", – сказано в сообщении.

ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 перешли в управление КП "Киевтеплоэнерго" летом 2018 года.

По данным компании, в 2019 году на модернизацию ТЭЦ было направлено свыше 100 млн грн. В том числе за эти средства начат ремонт градирни на ТЭЦ-6, что обеспечивает охлаждение технической воды, а также проведен ремонт водогрейного котла на ТЭЦ-5, который каждый час нагревает почти 4 тыс. тонн воды для нужд города.

Кроме того, было осуществлено техническое перевооружение информационно-вычислительной системы четырех энергоблоков на ТЭЦ-5 и энергоблока №2 на ТЭЦ-6 на базе программы SCADA. Столичные теплоэлектроцентрали №5 и №6 обеспечивают теплом и горячей водой 60% киевлян, а также производят электрическую энергию, поступающую в объединенную энергосистему Украины. По итогам прошлого года работы ТЭЦ: отпущено более 3 млрд кВт-ч электроэнергии и более 5 млн Гкал теплоэнергии.