 Использование литых железнодорожных колес ведет к росту расходов на перевозки, – ученый

Такое мнение Георгий Филиппов, д.т.н., профессор, директор научного центра качественных сталей при Центральном научно-исследовательском институте черной металлургии им. И.П. Бардина высказал в комментарии ЦТС, передает БизнесЦензор.

По словам Филиппова, основным преимуществом литых колес является более низкая, по сравнению с цельнокатаными колесами, стоимость. В то же время, эксплуатационные затраты при использовании таких колес возрастают из-за большей массы литого колеса.

"У литых колес диск толще, и за счет такой конструкции колеса решается проблема недостаточной вязкости, прочности и трещиностойкости металла. Но если в каждом вагоне 8 колес, каждое примерно на 40 кг тяжелее, значит, возрастает подрессорная масса вагона, и масса всего грузового состава будет больше. Это приводит к увеличению расходов: например, для более тяжелого состава требуется больше топлива", – пояснил ученый.

По словам эксперта, таким образом, при увеличении массы металлических изделий, придется снижать массу перевозимых грузов. То есть вместо полезного груза будет увеличена масса самого вагона.

Еще одним фактором экономических потерь профессор указал то, что, в случае если одна из стран СНГ примет к использованию литые колеса, то составы с такими колесами смогут работать только в пределах этой страны.

"Должно быть согласование между всеми странами, коллективное решение. ГОСТ у нас межгосударственный. Риск большой для человеческих жизней", – отметил Филиппов.

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Напомним, в последнее время производители литых колес из Китая предпринимают попытки выйти на украинский рынок.

При этом, как отмечал директор Института черной металлургии им. З.И. Некрасова Александр Бабаченко, сами китайцы стараются практически не применять литые колеса. Но на сегодняшний день в КНР построены собственные мощности по производству цельнокатаных колес и возникла проблема с реализацией литых колес.

Отметим также, что в европейских странах сейчас наметился тренд на уменьшение массы подвижного состава с целью увеличения полезной массы ж/д составов. Так, например, в ноябре прошлого года в Австрии был представлен инновационный вагон компании TransANT. Благодаря вырезам в металлоконструкциях рамы платформы и использованию высокопрочных легких сталей, вагон стал более легким, по сравнению с традиционными вагонами-платформами. Также на 20% легче стало шасси вагона. Все это позволяет увеличить полезную нагрузку до 4 тонн на вагон.