 Минсоцполитики будет платить объединенным общинам за предоставленные соцсервисы

Об этом заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявила во время рабочей поездки в Запорожскую область, передает БизнесЦензор.

"Мы упрощаем жизнь людей: уже в этом году введем систему фронт-офисов, которая позволит предоставлять социальные сервисы в каждой ОТГ. Теперь для подачи документов на назначение различных видов социальных пособий человеку не надо будет ехать в районный или областной центр. Данный сервис будет доступен даже в маленьком населенном пункте. Чтобы стимулировать ОТГ к развитию этой системы, Минсоцполитики будет платить за каждый прием документов из государственного бюджета. На это предусмотрено 150 млн грн", - пояснила Соколовская.

По словам руководителя ведомства, такая инициатива приблизит социальные сервисы к людям и позволит значительно сэкономить время и усилия, поскольку пункты приема документов будут находиться даже в небольшом населенном пункте, а не только в крупных городах и райцентрах, как это происходит сейчас.

"Фронт-офисы только будут принимать документы и выдавать результаты обработки заявителям. При этом обработкой документов будет заниматься "бэк-офис", в который информация будет направляться сразу с нескольких "фронтов". Таким образом, мы не только расширим сеть, но и оптимизируем работу всего механизма", - резюмировала Соколовская.

Из 700 структурных подразделений социальной защиты населения, которые покрывают в основном крупные населенные пункты, только 237 находятся в ОТГ. Почти 70% ОТГ страны не имеют возможности быстро и удобно для людей обеспечить социальную защиту населения.