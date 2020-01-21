 Пассажиропоток украинских перевозчиков за год увеличился на 3,3%, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"В 2019 году пассажирооборот предприятий транспорта составил 107,9 млрд пас.км, или 103,3% от объема 2018 года", - говорится в сообщении.

Всего за прошлый год услугами отечественных транспортных предприятий воспользовались 4,26 млрд пассажиров, что на 5,0% меньше по сравнению с 2018 годом.

Услугами украинского железнодорожного транспорта по 2019 год воспользовались 155,0 млн пассажиров (на 1,9% меньше, чем за 2018 год); пассажирооборот отрасли за этот период составил 28,7 млрд пассажиро-километров (почти не отличался от показателя 2018 года).

Автотранспорт страны в прошлом году перевез 1,8 млрд пассажиров (на 5,3% меньше, чем в 2018 году), пассажирооборот составил около 34,6 млрд пассажиро-километров (почти не отличался от показателя 2018 года).

Украинские авиационные компании перевезли за этот период 13,6 млн пассажиров (на 8,8% больше, чем за 2018 год); пассажирооборот отрасли составил почти 30,1 млрд пассажиро-километров (на 16,1% больше).

Услугами украинского водного транспорта в 2019 году воспользовались около 0,7 млн пассажиров (на 1,2% больше, чем в 2018 году); пассажирооборот предприятий отрасли составил 25,8 млн пассажиро-километров (на 6,5% меньше).

Пассажирооборот транспорта в 2018 году составил 103,8 млрд пассажиро-километров, что на 4,4% больше, чем в 2017 году.