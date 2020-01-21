[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.09 26.6
 Транспорт
  158  0
Все про:Госстат (860) пассажиропоток (342)

 Пассажиропоток украинских перевозчиков за год увеличился на 3,3%, – Госстат

Пассажирооборот транспортных компаний Украины за 2019 год увеличился на 3,3% по сравнению с 2018 годом — до 107,9 млрд пассажиро-километров.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"В 2019 году пассажирооборот предприятий транспорта составил 107,9 млрд пас.км, или 103,3% от объема 2018 года", - говорится в сообщении.

Всего за прошлый год услугами отечественных транспортных предприятий воспользовались 4,26 млрд пассажиров, что на 5,0% меньше по сравнению с 2018 годом.

Услугами украинского железнодорожного транспорта по 2019 год воспользовались 155,0 млн пассажиров (на 1,9% меньше, чем за 2018 год); пассажирооборот отрасли за этот период составил 28,7 млрд пассажиро-километров (почти не отличался от показателя 2018 года).

Автотранспорт страны в прошлом году перевез 1,8 млрд пассажиров (на 5,3% меньше, чем в 2018 году), пассажирооборот составил около 34,6 млрд пассажиро-километров (почти не отличался от показателя 2018 года).

Украинские авиационные компании перевезли за этот период 13,6 млн пассажиров (на 8,8% больше, чем за 2018 год); пассажирооборот отрасли составил почти 30,1 млрд пассажиро-километров (на 16,1% больше).

Услугами украинского водного транспорта в 2019 году воспользовались около 0,7 млн пассажиров (на 1,2% больше, чем в 2018 году); пассажирооборот предприятий отрасли составил 25,8 млн пассажиро-километров (на 6,5% меньше).

Пассажирооборот транспорта в 2018 году составил 103,8 млрд пассажиро-километров, что на 4,4% больше, чем в 2017 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171021
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Иран Киев Нацполиция НБУ Новосад Пристайко Россия
 
 
 
 
 
 вверх