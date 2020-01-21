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 Украина сократила потребление электроэнергии на 2%

Потребление электроэнергии в Украине в 2019 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2% (на 3 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 150,22 млрд кВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии в прошлом году уменьшилось на 1,7% (на 2,07 млрд кВт-ч) – до 120,08 млрд кВт-ч.

Промышленность без учета технологических потерь сократила потребление электроэнергии на 1,8% – до 51,11 млрд кВт-ч.

В том числе металлургическая отрасль потребила 28,65 млрд кВт-ч (-3,1% к 2018 году), топливная – 3,39 млрд кВт-ч (-4,3%), машиностроительная – 3,66 млрд кВт-ч (-10,4%), химическая и нефтехимическая – 3,77 млрд кВт-ч (+20,9%), пищевая и перерабатывающая – 4,48 млрд кВт-ч (-1,1%), строительных материалов – 2,25 млрд кВт-ч (+0,7%), другая – 4,91 млрд кВт-ч (-0,9%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 3,71 млрд кВт-ч (-4,1%), транспортные – 6,59 млрд кВт-ч (-5,2%), строительные – 963,3 млн кВт-ч (-0,1%).

Население Украины в 2019 году потребило 35,16 млрд кВт-ч (-2,2%), коммунально-бытовые потребители – 15,06 млрд кВт-ч (-2,9%), другие непромышленные потребители – 7,48 млрд кВт-ч (+8,8%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам 2019 года осталась неизменной – 42,6%, а доля населения – снизилась до 29,3% с 29,4%.

При этом, по данным Минэкоэнерго, в декабре 2019 года потребление электроэнергии с учетом технологических потерь снизилось на 8,8% (на 1,35 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 14 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 9% (на 1,06 млрд кВт-ч), до 10,76 млрд кВт-ч.

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Как сообщалось, производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2019 году сократилось на 3,4% (на 5,4 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 153,95 млрд кВт-ч.

При этом производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,1 раза – до 5,54 млрд кВт-ч.

Напомним, потребление электроэнергии в Украине в 2018 году с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 2,3% (на 3,49 млрд кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 153,21 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь потребление электроэнергии – на 2,6% (на 3,08 млрд кВт-ч), до 122 млрд кВт-ч.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171015
 
 
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