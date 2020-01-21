 Новая глава ГБР назначила первым заместителем адвоката Януковича

По данным на сайте ГБР, должность заместителя директора бюро занял Александр Соколов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Свобода.

Ранее 20 января временная исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова сообщила, что подписала приказы о назначении заместителей руководителя ведомства. Она не уточняла фамилий, но назвала возмущение возможным назначением Бабикова "информационной атакой", направленной на дискредитацию кадровых назначений руководства ГБР.

Ранее ряд общественных организаций обратились к президенту, руководства ГБР, Офису генпрокурора, НАБУ и народным депутатов с открытым письмом, в котором призвал не назначать Александра Бабикова заместителем директора ГБР, поскольку он сможет повлиять на расследование дел времен Революции Достоинства, в которых фигурирует его многолетний клиент Янукович.

Напомним, 29 декабря прошлого года на сайте ГБР появилась информация о поиске кандидатур на должности первого заместителя и двух заместителей директора ведомства. Документы от желающих принимались только до 3 января.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований 27 декабря 2019 года, предварительно подписав 24 декабря закон, который предоставил главе государства соответствующие полномочия.

До назначения главой ГБР Венедиктова являлась народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляла комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики. На внеочередных парламентских выборах в 2019 году она была №3 в списке одноименной партии.