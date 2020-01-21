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 Беларусь планирует импортировать 30% нефти через Украину, – Лукашенко

Беларусь будет стремиться ограничить поставки нефти с российского рынка до 30-40% от потребности, наладив альтернативные поставки через страны Балтии и Украину.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину – проверенный уже путь", – заявил белорусский президент.

Лукашенко отметил, что Беларусь уже начала поставки нефти на свои НПЗ с мировых рынков вместо российской.

"Братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, – не важно, какую нефть, – по мировым ценам. Поставить на наши нефтеперерабатывающие заводы и получить нефтепродукты из этой нефти", – сказал Лукашенко.

При этом президент Беларуси отметил важность повышения экспорта произведенных в стране нефтепродуктов.

В свою очередь председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков отметил, что для обеспечения внутреннего рынка Беларуси хватило бы 80%загрузки одного нефтеперерабатывающего завода. Страна экспортирует порядка 70% всех производимых нефтепродуктов.

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Как сообщалось, ранее стало известно, что белорусская нефтяная компания БНК в январе купит партию норвежской нефти, добываемой на месторождении Johan Sverdrup. Норвежская нефть будет доставлена в Беларусь через литовский порт Клайпеда.

Ранее первый вице-премьер правительства Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что власти страны направили запрос на покупку нефти ряду стран, в том числе Украине.

При этом Беларусь является основным поставщиком дизтоплива на рынок Украины, а также занимает 35,5% рынка бензина.

Напомним, Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Это привело к тому, что экспорт нефти из РФ на НПЗ Белоруссии был приостановлен с 1 по 4 января.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия предлагает покупать свою нефть по ценам выше мировых, с чем Беларусь не согласна.

С 4 января экспорт нефти в Беларусь возобновили подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Однако планируемый ими в этом месяце объем поставок, 750 тыс. тонн, обеспечит лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, ежемесячно потребляющих около 1,5 миллиона тонн российской нефти.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171006
 
   
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Через нефтопровод "Одесса-Броды" Лука хочет на беларусские НПЗ качать иранскую и азербайджанскую нефть? Хм, не, не палучицца.
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Кто кого...Пока бацка не сдается. Быть свадебным хенералом при мацковском женихе - должность ничтожная. Но у фюрера лапы длинные и "новичков" хватает. Успел ли бацка мацковскую охрану сбросить? А то неровен час.....
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Батька врет.
Покупая нефть из Раши, без акциза (30%), он потом перепродает ее по коммерческой цене, вот на эти 30% Беларусь и живет.
Покупать нефть из Норвегии по мировой цене - никакого смысла нет, сказки для лохтората.
Пукин взял Луку за тестикулы, шантажирует нефтью чтобы Лука согласился на "Союзное государство". Лука понимает что после этого он перестает быть царем и соответственно руками и ногами упирается. Интересно чем закончится, если Пу все-таки перекроет лавочку с поставкой халявы в Беларусь.
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Та ніхрена, Росія змінила якиїсь там закон і кинула бацьку на ціні. Пу вже перекрив "братам" халяву.
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значит пока еще не совсем. Когда халява прекратится на 100%, мы заметим - у них будет полное зубажиння и майдан.
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Усе... перетворення Мінську на столицю фашизму - неминуче.
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Ну ладно там Украина посмела перечить пуйлу, но это уже вообще никуда не годится... Лука отказывается покупать рашистскую нефть, врубает цены на прокачку по своей территории, Эстония предъявляет раше территориальные претензии, Китай без особых затрат отбирает по тихому территории... Пора бомбить Воронеж, пуйло, бей своих чтобы чужие боялись!!!
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Пустая Лукашенковская болтовня.
Это попытка шантажировать Москву украинским транзитом.
Было уже не раз. Кончалось ничем
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Давно пора было украинским и белорусским идиотам совместно построить нефьте-трубопровод по дну черного моря, из грузии в одессу и забыть за эту россию, империю зла и терроризма!!
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