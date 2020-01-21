 Беларусь планирует импортировать 30% нефти через Украину, – Лукашенко

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину – проверенный уже путь", – заявил белорусский президент.

Лукашенко отметил, что Беларусь уже начала поставки нефти на свои НПЗ с мировых рынков вместо российской.

"Братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, – не важно, какую нефть, – по мировым ценам. Поставить на наши нефтеперерабатывающие заводы и получить нефтепродукты из этой нефти", – сказал Лукашенко.

При этом президент Беларуси отметил важность повышения экспорта произведенных в стране нефтепродуктов.

В свою очередь председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков отметил, что для обеспечения внутреннего рынка Беларуси хватило бы 80%загрузки одного нефтеперерабатывающего завода. Страна экспортирует порядка 70% всех производимых нефтепродуктов.

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Как сообщалось, ранее стало известно, что белорусская нефтяная компания БНК в январе купит партию норвежской нефти, добываемой на месторождении Johan Sverdrup. Норвежская нефть будет доставлена в Беларусь через литовский порт Клайпеда.

Ранее первый вице-премьер правительства Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что власти страны направили запрос на покупку нефти ряду стран, в том числе Украине.

При этом Беларусь является основным поставщиком дизтоплива на рынок Украины, а также занимает 35,5% рынка бензина.

Напомним, Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Это привело к тому, что экспорт нефти из РФ на НПЗ Белоруссии был приостановлен с 1 по 4 января.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия предлагает покупать свою нефть по ценам выше мировых, с чем Беларусь не согласна.

С 4 января экспорт нефти в Беларусь возобновили подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Однако планируемый ими в этом месяце объем поставок, 750 тыс. тонн, обеспечит лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, ежемесячно потребляющих около 1,5 миллиона тонн российской нефти.