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Все про:НБУ (4356) платежные системы (231) платежи (141)

 Объем платежей через электронную систему Нацбанка вырос за год на 28%

В 2019 году система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП НБУ) осуществила 384 млн начальных платежей на сумму более 32 трлн грн, что больше на 7,5% по количеству и 28% по сумме, чем в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, в течение прошлого года в СЭП в среднем за день обрабатывалось около 1,5 млн начальных платежей на сумму 130 млрд грн, тогда как возможности системы позволяют обрабатывать до 10 млн платежей в день, передает БизнесЦензор.

При этом подавляющее большинство начальных платежей в 2019 году было направлено в систему банками и их филиалами – 93% от их общего количества.

"По количеству чаще обрабатывались небольшие платежи: до 1 тыс. грн – 51%; от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн – 45%; от 100 тыс. грн и более – 4%. По сумме больше платежей приходилось на крупные платежи: до 1 тыс. грн – менее 1%; от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн – 6%; от 100 тыс. грн и более – 93%", – уточнили в НБУ.

Нацбанк напоминает, что в рамках модернизации СЭП с апреля 2020 года запланирован ее переход на расширенный регламент работы в формате 23/7. В среднесрочной перспективе планируется внедрение международного стандарта ISO 20022 для внутриукраинских платежей в национальной валюте; переход на режим круглосуточной работы 24/7; развитие и внедрение новых функциональных возможностей.

Участниками СЭП по состоянию на 1 января 2020 года были 75 банков, Государственная казначейская служба и Национальный банк Украины.

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Как сообщалось, Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины в 2018 году обслужила 357 млн начальных платежей на общую сумму 25 трлн грн, что на 7,5% больше по количеству и на 19% – по объему, чем в 2017 году (332 млн начальных платежей на сумму 21 трлн грн).

Напомним, Система электронных платежей Национального банка (СЭП) – государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины. Нацбанк является платежной организацией и расчетным банком системы. Это единственная системно важна платежная система в Украине. Она обеспечивает осуществление 96% межбанковских переводов средств в национальной валюте в пределах Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171001
 
 
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