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 Украина может полностью отказаться от угольной генерации к 2050 году, – Минэкоэнерго

Украина может полностью отказаться от угольной генерации к 2050 году, доля возобновляемых источников (ВИЭ) в структуре производства электроэнергии к этому моменту может достичь порядка 70%, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, представляя концепцию "зеленого" энергетического перехода Украины до 2050 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"К 2050 году уровень ВИЭ должен составлять порядка 70%. У нас есть оценки, разные графики и сценарии реализации этой цифры, но самым главным является то, что это развитие (ВИЭ) должно быть экономически обоснованным", – сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Мы прогнозируем полное замещение угольной генерации к 2050 году. У меня есть надежда, и я фактически уверен, что это произойдет раньше, с учетом тех вызовов и проблем, которые в настоящее время несет это направление", – добавил министр.

В свою очередь доля атомной генерации в энергобалансе страны к 2050 году снизится до 20-25%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171000
 
 
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