 "Нафтогаз" планирует на запуск виртуального реверса газа со Словакией в этом году

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Есть физические потоки газа из Словакии в Украину. Надеемся, что с этого года независимый оператор в рамках новых договоренностей со словацкой стороной и "Газпромом" сможет открыть виртуальный реверс. Это выгоднее – не нужно тратить газ на прокачку туда и обратно", – отмечено в сообщении компании.

Как сообщалось, "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и Eustream 31 декабря подписали технический договор о взаимодействии (interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны, что открыло возможность осуществления виртуального реверса природного газа.

"Виртуальный реверс" предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.