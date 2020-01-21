 САП вручила подозрение еще одному фигуранту дела Микитася

Об этом со ссылкой на пресс-службу САП сообщает БизнесЦензор.

"Несмотря на то, что указанное лицо является действующим адвокатом, сообщение о подозрении лично подписал Генеральный прокурор", - сообщает САП.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщал БизнесЦензор, после заключения между МВД и строительной компанией договора проектирования и строительства жилого дома на территории Печерского района Киева, который впоследствии был перестроен в жилой комплекс "Аристократ", группа лиц, в том числе должностные лица НГУ, по предварительному сговору приняли решение о заключении дополнительных соглашений для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Обериг" с целью завладения частью указанного имущества при обмене.

Для реализации плана был задействован человек, который осуществил оценку имущества с целью уменьшить количество недвижимости в ЖК "Обериг" и ЖК "Казка", которое должно быть передано при обмене путем безосновательного занижения стоимости недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" и увеличения стоимости такого имущества в ЖК "Обериг".

В результате заключения и выполнения дополнительных соглашений, которыми изменен предмет договора в части недвижимого имущества, которое должно быть передано Нацгвардии, утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс 448 грн.

В май 2019 года САП согласовала сообщение о подозрении бывшему командующему Национальной гвардии Юрию Аллерову, генеральному директору компании-застройщика и оценщику по факту завладения имуществом НГУ. Также в июле 2019 года уведомили о подозрении исполнительного директора компании-застройщика.

2 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Верховной Рады, владельцу ООО "Укрбуд девелопмент" Максиму Микитасю.

4 октября ВАКС избрал экс-нардепу Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн. 7 октября залог был внесен и он вышел на волю.

22 октября Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для Микитася. Ему избрали меру пресечения в содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн до 14 ноября.

25 октября за Микитася внесли залог в размере 80 млн грн. Сейчас бывший парламентарий на свободе, но обязан носить электронный браслет.

20 января Микитася в аэропорту "Борисполь" сняли с рейса пограничники при попытке вылететь из Украины