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 Украина увеличила экспорт мяса птицы на четверть

Украина в январе-декабре 2019 года нарастила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 26% - до 414,49 тыс. тонн, сообщила Государственная таможенная служба.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно ее данным, в денежном выражении экспорт этой продукции возрос на 14,2% – до $578,63 млн.

Импорт мяса птицы и субпродуктов в 2019 году увеличелся на 0,6% и составил 131,18 тыс. тонн, в денежном эквиваленте – на 1,2%, до $52,53 млн.

Кроме того, по данным ведомства, экспорт свинины по итогам января-декабря 2019 года составил 2,26 тыс. тонн, что на 28,6% больше показателя за 2018 год. Этой продукции было поставлено на сумму $5,27 млн (+39,6%).

Импорт свинины в Украину в прошлом году сократился на 18,8% - до 23,19 тыс. тонн. В страну ввезено свинины на $44,23 млн, что на 14,8% ниже показателя за 2018 год.

Как сообщалось, Украина в 2018 году нарастила экспорт мяса птицы и субпродуктов до 329 тыс. тонн (+21,2%) по сравнению с 2017 годом, импорт – до 130,5 тыс. тонн (+10,3%). Экспорт свинины сократился в 2,8 раза – до 1,76 тыс. тонн, импорт вырос в пять раз – до 28,6 тыс. тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170991
 
 
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