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Все про:Коломойский (1026) НБУ (4356) Приватбанк (1066)

 Суд взыскал недвижимость Коломойского на 100 миллионов в пользу Нацбанка

Суд принял решение взыскать недвижимость компании Игоря Коломойского стоимостью более 100 млн грн в пользу Национального банка Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщает БизнесЦензор.

"Хозяйственный суд Львовской области 16 января в полном объеме удовлетворил иск Национального банка об обращении взыскания на предмет ипотеки, связанного с экс-владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским ПАО "Днепрометаллсервис", - сообщает НБУ.

"Днепрометаллсервис" Коломойского в сентябре 2014 года предоставила Национальному банку в залог нежилое помещение площадью почти 20 тыс. кв.м и стоимостью более 100 млн грн в качестве обеспечения кредита рефинансирования "Приватбанку".

Позже "Днепрометаллсервис" не выполнил взятых на себя обязательств имущественного поручителя "ПриватБанка". В связи с этим НБУ в мае 2018 года подал в суд с целью взыскания залогового имущества.

16 января исковое заявление Национального банка было удовлетворена в полном объеме.

"В общем суды уже приняли 24 решения в пользу Национального банка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам "ПриватБанка" на общую сумму 1,36 млрд грн", - сообщает НБУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170983
 
   
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"Хозяйственный суд Львовской области."

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170983

Хоть кто-то в стране в состоянии противостоять Бенито.
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ну таки-да...Потроху же 5 лет "противостояли")))) аж с жиру от натуги лопались)))
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А какая именно недвижимость была представлена в залог? Если какой-нибудь стадион, то нафига он нужен?
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Вот вы недальновидны!Банки настроет,детей нарожают,деньги напечатают,а землю уже никто не создаст.
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Пора Бене становится главой НБУ, а то с такими темпами и без кальсон скоро останется.
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