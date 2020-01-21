 Суд взыскал недвижимость Коломойского на 100 миллионов в пользу Нацбанка

Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщает БизнесЦензор.

"Хозяйственный суд Львовской области 16 января в полном объеме удовлетворил иск Национального банка об обращении взыскания на предмет ипотеки, связанного с экс-владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским ПАО "Днепрометаллсервис", - сообщает НБУ.

"Днепрометаллсервис" Коломойского в сентябре 2014 года предоставила Национальному банку в залог нежилое помещение площадью почти 20 тыс. кв.м и стоимостью более 100 млн грн в качестве обеспечения кредита рефинансирования "Приватбанку".

Позже "Днепрометаллсервис" не выполнил взятых на себя обязательств имущественного поручителя "ПриватБанка". В связи с этим НБУ в мае 2018 года подал в суд с целью взыскания залогового имущества.

16 января исковое заявление Национального банка было удовлетворена в полном объеме.

"В общем суды уже приняли 24 решения в пользу Национального банка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам "ПриватБанка" на общую сумму 1,36 млрд грн", - сообщает НБУ.