 Гендиректор "Борисполя" Рябикин планирует стройку на заповедном острове в Киеве. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на Bihus.Info сообщает БизнесЦензор.

В потенциальном проекте застройки - два гигантских дворца с собственными причалами и закрытая база отдыха. При этом строительство частных жилых домов на территории острова запрещено.

Речь идет о 15 гектаров на острове Жуков рядом с яхт-клубом и ресторанным комплексом "Маячок", принадлежащих Павел Рябикин.

Кооперативу "Совские пруды" из орбиты Рябикина этот участок достался бесплатно в 2010 году. Около 10 гектаров кооператив получил в собственность, еще 5 - в аренду на 25 лет

В 2019 году "Совские пруды" получили от Департамента градостроительства и архитектуры Киева градостроительные условия и ограничения для застройки участка.

По словам эксперта по градостроительству Георгия Могильного, в соответствии с Генеральным планом Киева земля на Жуковом острове предусмотрена под объекты рекреации, а строительство частных коттеджей здесь - нарушение законодательства.

Землю на Жуковом острове "Совские пруды" успели заложить двумя частями в банк, в качестве залога за чужие долги.

Договоры ипотеки подписаны с банком "Клиринговый дом" Юлии Левочкиной - сестрой главы Администрации президента времен Виктора Януковича, а ныне нардепа от "Оппозиционного блока - За жизнь" Сергея Левочкина.

"Совские пруды" в ипотечных документах - поручитель. То есть деньги в кредит сам кооператив не брал, а возвращать долги должен - если не деньгами, то землей. Причем один из договоров оформлено лично на Рябикина.

За 5 лет основное обязательство в размере 1,85 млн гривен гендиректор "Борисполя" так и не вернул, но в сентябре 2019-го подписал дополнительный документ на продление срока договора. Более того, согласно договору, под залогом окажутся все новые дома, которые могут появиться на заложенном в банке участке.

Этот процесс похож на схему защиты земли от прокуратуры. Заложенные в банк участки значительно сложнее возвращать в собственность города даже через суд.

Вернуть землю Киеву уже пытались активисты и столичная прокуратура, подчеркивая незаконность передачи участка "Совским прудам". Но суды по возврату были проиграны проиграли.

Павел Рябикин с 2017 года года руководит аэропортом "Борисполь", до этого он трижды был нардепом, а после Евромайдана год работал в должности заместителя Киевского городского председателя Виталия Кличко.