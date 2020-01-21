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Все про:Борисполь (530) МАУ (327) Рябикин (23)

 МАУ сократила количество рейсов в "Борисполь" на 30%

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сократила количество рейсов в международный аэропорт Борисполь на 30% по сравнению с зимой 2019 года. Эти показатели зафиксированы до авиакатастрофы в Иране.

Об этом в интервью Liga.net заявил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин, сообщает БизнесЦензор.

По его словам, сейчас МАУ реализует стратегию финансового оздоровления.

"Думаю, что индикацией для нас станет фактическая программа МАУ на период летней навигации. Сейчас заявленная программа по слотам выглядит оптимистично", - сказал Рябикин и добавил, что разница в количестве рейсов между летом 2020 года и летом 2019 года, будет меньше, чем между зимой этого года и зимой прошлого.

Ранее стало известно, что МАУ может отказаться от рейсов в Тайланд уже после завершения сезона отдыха. Кроме того, под вопросом находятся рейсы в Дубай. В ноябре МАУ заявила об отмене из-за убыточности рейсов в Ригу, Минск, Амман и Пекин.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170973
 
 
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