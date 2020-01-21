[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.09 26.59
 Финансы, Социальная политика
  178  0
Все про:субсидия (466) Госстат (853)

 Расходы на субсидии в Украине сократились на 21,8%, – Госстат

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в 2019 году составила 2,1 млрд грн, что на 21,8% (или на 589,3 млн грн) меньше показателя 2018 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным статведомства, с начала 2019 года субсидии назначены 5 млн 487,9 тыс. семей, что составляет 125% общего количества обратившихся за ними и на 16,1% меньше показателя за 2018 год.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одно домохозяйство в декабре-2019 уменьшился на 10,4% по сравнению с декабрем-2018 и составил 638,7 грн.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2018 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, составила 2,704 млрд 704,7 млн грн, что в 1,4 раза (или на 1,276 млрд грн) ниже показателя 2017 года.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170965
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Иран Киев Нацполиция НБУ Новосад Пристайко Россия
 
 
 
 
 
 вверх