 Фонд госимущества начал отбор советников по приватизации "Центрэнерго"

Об этом со ссылкой на пресс-службу ФГИ сообщает БизнесЦензор.

"Инвестиционные советники уже работают с 5 объектами большой приватизации, и Фонд государственного имущества Украины начал процедуры отбора советников по приватизации для "Центрэнерго", - сказал Сенниченко.

По словам главы ФГИ, в феврале будут запущены процедуры подготовки к приватизации ряда следующих объектов большой приватизации. Для анализа состояния дел в компании по результатам 2019 года Фонд госимущества привлечет аудиторскую компанию.

Недавно Фонд госимущества осуществил ротацию членов наблюдательного совета "Центрэнерго", а также издал приказ о проведении конкурса на руководителя "Центрэнерго".

Как сообщалось, глава ФГИ Дмитрий Сенниченко в интервью LB.ua. 26 декабря 2019 года прогнозировал, что конкурс по отбору советника по продаже ПАО "Центрэнерго" может быть объявлен уже в январе 2020 года. В то же время Сенниченко выразил сомнение в приватизации предприятия в 2020 году.

В ноябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании в ФГИ поручил главе ведомства в ближайшее время утвердить советника по приватизации "Центрэнерго" и до 1 апреля 2020 года продать один объект "большой" приватизации, а также начать подготовку к приватизации еще пяти крупных госкомпаний.

"Если нужно будет принимать кадровые решения, принимайте кадровые решения. Если люди, которые там (в "Центрэнерго") находятся, специально доводят предприятие до состояния неплатежеспособности, обязательно нужно принимать по ним решения", – указал Гончарук.

Глава ФГИ 13 декабря сменил членов набсовета ПАО "Центрэнерго", назначив на эти должности внештатного советника председателя Фонда Сергея Слепканя, замдиректора юридического департамента ведомства Олесю Шевчук и главного специалиста отдела обеспечения деятельности органов управления хозяйственных обществ Фонда Полину Адриенко.

По информации, размещенной на сайте "Центрэнерго", Слепкань до назначения внештатным советником главы ФГИ, с сентября по декабрь 2015 года, возглавлял правление ПАО "Днепродзержинская ТЭЦ", с апреля по ноябрь 2014-го был директором ГПУ "Полтавагазвыдобування".

По данным системы раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ранее Слепкань возглавлял "Киевгаз" (январь-2007-декабрь-2010), а также службу безопасности "Киевводоканала".

Фонд в июле 2017 года на конкурсе избрал советником по приватизации "Центрэнерго" компанию Ernst&Young z Corporate Finance sp.k (польское подразделение EY). Объявленный в октябре 2018 года Фондом конкурс по продаже госпакета "Центрэнерго" не состоялся, поскольку обе компании, подавшие заявки на участие в нем, не были к нему допущены.

По данным Украинской энергетической биржи (УЭБ), "Центрэнерго" с начала декабря на биржевых аукционах дважды продало свою электроэнергию непиковой нагрузки по средневзвешенной цене в 567 грн МВт-ч, что соответствует цене ресурса, реализуемого НАЭК "Энергоатом" в рамках выполнения спецобязательств.

Согласно данным биржи, среди участников, допущенных к заключению договоров по результатам аукциона, были ООО "Укртранслит", АО "Никопольский завод ферросплавов", ООО "Юнайтед Энерджи", а также КП "Кривбассводоканал".

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные, пять – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

В январе-сентябре 2019 года "Центрэнерго" получило чистый убыток 1 млрд 487,517 млн грн против 489,508 млн грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.