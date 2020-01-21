 ДТЭК Ахметова выплатил долги по кредиту российскому "Газпромбанку", – СМИ

Об этом изданию Наші гроші сообщил источник в правительственных структурах, передает БизнесЦензор.

Осенью прошлого года "ДТЭК Энерго" сообщил о завершении реструктуризации долга, который был привлечен в 2012 году. Часть долга была конвертирована в евробонды.

Реструктуризация началась в 2016 году, когда "ДТЭК Энерго" обменял выпущенные ранее еврооблигации на сумму в $910 млн со сроком погашения в апреле 2018 на новый выпуск с погашением в 2023-2024 годах. В конце сентября 2018 года "ДТЭК Энерго" реструктуризировал на таких же условиях еще $ 217 млн банковского долга.

После завершения реструктуризации агентство Fitch сообщило, что в ноябре-декабря 2019 года ДТЭК должен выплатить около $76 млн (около 1,79 млрд грн.) кредиторам в рамках реструктуризации.

В ноябре 2018 года гендиректор группы компаний ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что холдинг подписал реструктуризацию со всеми банками, кроме одного кредитора - российского "Газпромбанка". В отчете к аудиту украинская компания указала, что по итогам первого полугодия 2019 года без реструктуризации оставались $207 млн. Но осенью по этому долгу договорились.

Компании группы ДТЭК в конце 2019 года перестали платить за услуги передачи энергии государственной компании "Укрэнерго" и по состоянию на 10 января 2020 года накопили долг в размере 544,48 млн грн. В группе компаний ДТЭК назвали эти платежи дополнительной пошлиной на экспорт электроэнергии.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в августе 2019 года сообщило о подозрениях экс-руководителю НКРЭКУ Дмитрию Вовку, ряду должностных лиц НКРЭКУ и двум топ-менеджерам ДТЭК относительно возможного нанесения через формулу "Роттердам+" убытков в сумме 18,87 млрд грн.

Следствие подозревает, что руководство НКРКУ действуя в интересах генерирующих энергокомпаний, с целью создания условий получения ТЭС сверхприбылей, в январе-марте 2016 включило в формулы ценообразования необоснованные показатели, что привело к увеличению стоимости угля. Таким образом были создали необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии в оптовый рынок. От Антимонопольного комитета формулу согласовал лично председатель комитета Юрий Терентьев.

В 2015 году президент Украины и владелец компании Roshen Петр Порошенко заявлял о борьбе с олигархами. Еврооблигации ДТЭК значительно подешевели и их скупила компания ICU - финансовый советник Порошенко.

После введения формулы "Роттердам+" прибыли ДТЭК значительно выросли. И в результате подорожали приобретенные ICU еврооблигации. После этого президент Порошенко прекратил риторику относительно "деолигархизации".

В рамках расследования в июле НАБУ провело обыски в офисе ICU. Перед этим адвокат ICU Ирина Одинец в интересах НКРЭКУ ходатайствовала в суде об ограничении действий НАБУ по делу о "Роттердам +".

Группа ДТЭК Рината Ахметова контролирует около 80% тепловой электрогенерации Украины.

Контрольным пакетом "Газпромбанк" через компанию "Лидер" обладает "Газфонд", контроль над которым СМИ приписывают Юрию Ковальчуку - представителю ближайшего окружения Владимира Путина через кооператив "Озеро".

У компании "Газпром" почти 46% акций "Газпромбанка", председателем совета директоров банка является председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.